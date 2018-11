Ubojica je očito bio dobro upućen u to kada Mitrović izlazi iz kuće, tako da je moguće da je počinitelj osoba koja je bila bliska žrtvi

Supruga Predraga Mitrovića (49), zvanog ‘Pereca’, koji je u petak ubijen s dva metka u glavu u sačekuši ispred svoje kuće u Kolubarskoj ulici na Voždovcu, gledala je likvidaciju muža, otkriva Kurir.

DETALJI MAFIJAŠKE LIKVIDACIJE U BEOGRADU: Ubijeni odvjetnik taman je trebao krenuti za Hrvatsku, ubojica ga pratio tjednima

“Mitrović je svaki dan imao dozvoljene šetnje s obzirom na to da je bio u kućnom pritvoru, navodno zbog nedozvoljenog oružja. I u petak oko 15 sati on je izašao iz kuće. S obzirom na to da je njegova supruga očekivala da će se vratiti u 17 sati, bacila je pogled na monitor, na kojem je pratila što se događa sa sigurnosnih kamera koje imaju na kući. Vidjela je na monitoru kako njezin suprug stiže ispred vrata u svom automobilu, a odmah iza njega je primijetila još jedan auto.

Sve je snimila kamera

Nekoliko sekundi kasnije, netko je iz tog automobila zapucao, a sve to je snimila kamera sa njihovog video-nadzora. Nesretna žena bila je ispred monitora i sve to gledala”, rekao je izvor za Kurir i dodao kako je ona vrisnula i odmah istrčala ali suprug joj je već bio mrtav.

Snimka će postati jedan od ključnih dokaza u rješavanju ovog slučaja, a zanimljivo je i kako nitko u susjedstvu nije čuo pucnjeve, što je dalo naslutiti kako je korišten prigušivač te je sve djelo profesionalaca.

PRIŠTINA TVRDI: ‘Akcija uhićenja izvedena zbog ubojstva Olivera Ivanovića, nema veze s pristojbama’

Ubojica je očito bio dobro upućen u to kada Mitrović izlazi iz kuće, tako da je moguće i to da je počinitelj osoba koja je bila bliska žrtvi.