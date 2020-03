NOVI DETALJI UBOJSTVA KOD SLATINE: ‘Pijan je ubio svog dobrotvora, a onda nastavio po policiji dok nije ispraznio pušku’

Ubijeni je zaposlio sve nezaposlene iz svog malenog rodnog mjesta, uključujući muškarca koji ga naposlijetku pijan ubio

Policija u Slatini u petak oko 16 sati zaprimila je dojavu da muškarac puca po selu i da jedna osoba leži mrtva na cesti. Dolaskom u naselje Golenić u civilnom policijskom vozilu policajci su na cesti uočili mušku osobu kako nepomično leži nakon čega su vozilom prišli bliže kako bi utvrdili je li osoba živa i da mu pruže prvu pomoć.

U tom trenutku na njih je s bočne strane nepoznata osoba ispalila hitac kojom prilikom je pogodila službeno vozilo, nakon čega su policijski službenici izašli van te se sklonili s druge strane vozila. Više puta su ga zvali da se preda oružje i pri tome su mu uspjeli neopaženo priči te ga razoružati. Ubojica je sproveden u PP Slatinu na kriminalističko istraživanje, priopćila je PU virovitičko-podravska.ž

PUCNJAVA POKRAJ SLATINE: Ubio muškarca pa kad je stigla policija – otvorio vatru i na njih; Policija ga privela

Ubio svog dobrotvora

Svjedok krvavog ubojstva za 24sata je otkrio kako je muškarac koji je pucao po policiji neposredno prije toga ubio muškarca koji mu je mnogo pomogao u životu.

„Došao je do mene s puškom i kazao mi “Zeko”, tako me zove, i potom naglasio da je puška puna te će nas sve poubijati. Na to sam mu odvratio – pijan si idi kući – i rukom podigao cijev puške.’ u šoku prepričava Željko Zupčević, koji je u petak s došao s ujakom Dragom Baturom u njegovo rodno selo Golenić, na širem slatinskom području.

Dok se pijani ubojica snašao, Željko se stigao sakriti iza traktora. Ubojica je napravio nekoliko koraka i upucao svoju žrtvu ravno u prsa.

‘Mogao si je uzeti sve što je želio’

„Pijanac koji imao ključ od ujakove kuće i mogao si je uzeti sve što je želio ubio je poput psa na cesti svog dobrotvora“, govori tresući se od bola Pojasnio je kako je Drago imao građevinsku tvrtku u Slatini i zaposlio je sve nezapsolene muškarce ih Golenića kako bi im osigurao kakvu takvu mirovinu Među njima i muškarca koji ga ne poslijetku pijan ubio.

Nakon što je propucao policijski automobil iza kojeg su se sakrila dva specijalca, navodno je kako tvrdi Željko, nastavio pucati dok nije ispraznio pušku.