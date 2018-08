NOVI DETALJI U ISTRAZI UBOJSTVA UGLEDNE LIJEČNICE: Bivši muž kaže da ju nije ubio, ali jedan ključan detalj ruši njegovu priču

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla materijalne dokaze protiv osumnjičenog ubojice.

Zbog ubojstva 61-godišnje liječnice Asje Belas Tukić uhićen je njezin 65-godišnji bivši suprug Željko Tukić, no on tvrdi da to nije učinio. Potvrdio je to i njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Jadran Franceschi.

“Moj klijent negira ubojstvo”, kratko je za Večernji list izjavio odvjetnik uoči prvog ispitivanja osumnjičenog Tukića u sjedištu Županijskog državnog odvjeništva u Splitu.

Kronologija trogirskog ubojstva

Jutros je Policijska uprava splitsko-dalmatinska protiv Tukića podnijela kaznenu prijavu uvjerena kako ima dovoljno dokaza da je upravo on u ponedjeljak ubio bivšu suprugu u stanu u Trogiru što ga je iznajmljivala turistima. I tog jutra pripremala ga je za dolazak gostiju, kada je Tukić dojavio da ju je pronašao mrtvu. Ubijena je s nekoliko uboda nožem u leđa i prsni koš. Iako se od početka činilo da bi upravo bivši suprug mogao biti i ubojica, on je nakon ispitivanja pušten, ali je prijava protiv njega podnijeta nakon što je prikupljeno dovoljno dokaza.

“Tijekom kriminalističkog istraživanja prikupljeni su materijalni dokazi, obavijesti i saznanja iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je 65-godišnjak 6. kolovoza u stanu u Trogiru 61-godišnjakinji zadao više ubodnih rada od kojih je ona preminula na mjestu događaja. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljeno je više očevida na otvorenom prostoru, pretraga terena te stanova i vozila”, priopćeno je iz PU splitsko-dalmatinske.

Ključni dokazi protiv Tukića

Prema informacijama do kojih je došao Večernji list, Tukića je u ponedjeljak alarmirala kćer kojoj se majka nije javljala na mobitel. Nije odgovarala ni gostima koji su dogovorili najam njezinog apartmana. On je pak otišao do stana i ubrzo javio da je bivšu suprugu pronašao ubijenu.

Slučaj je od početka bio misteriozan budući da iz stana Asje Belas Tukić ništa nije nedostajalo. I njezin novčanik bio je netaknut. Supružnici su pak od razvoda bili u relativno dobrim odnosima, a liječnica je čak i financijski pomagala bivšem mužu. Željko je Asji pomagao i u održavanju apartmana.

Na kraju se obruč sumnje stegnuo ipak oko njega. Naime, istražiteljima je lagao da je u vrijeme ubojstva bio u Slatinama, no nadzorne kamere snimile su ga upravo u Trogiru. Prije nego što je pozvao policiju u Asjin stan promijenio je odjeću, a sasvim je izvjesno i da je policija u njegovom domu i podmorju ispred nje pronašla još neke važne dokaze.