NOVI DETALJI TRAGEDIJE – MLADIĆ JE UMIRAO 600 METARA OD HITNE, OBITELJ TRAŽI ODGOVORE: ‘Mama je u šoku, teta plače…’

Jučer u Zaprešiću dogodila se nevjerojatna tragedija koja je možda mogla biti spriječena, da zdravstveni sustav nije zakazao. Naime, u poslijepodnevnim satima na ulici je preminuo 21-godišnji M.R., a sve se dogodilo 600 metara od od sjedišta Hitne pomoći u Zaprešiću. Javnost je za to doznala nakon što je građanin koji je pokušavao spasiti mladića priču objavio na Facebooku.

TRAGEDIJA U ZAPREŠIĆU: ‘Mladić je umro na ulici. Hitna pomoć nije ga uspjela spasiti jer nije imala liječnika’

‘Zaprešićka realnost. Mladom dečku pozlilo, nailaze dvoje ljudi i zovu Hitnu. Izlazim im pomoći, dečko se guši. Žena Hitnu zove drugi put. Držim mu jezik vani i gubim mu pod prstima lagano puls…Umire… Dolazi Hitna, kažu nema doktora… Nema doktora na Hitnoj?? Daju sve od sebe tehnicar, sestra i slučajna prolaznica koja je medicinska sestra…

Nema defibrilatora u zaprešićkom vozilu, nema niti doktora na Hitnoj… zovu sve okolo i nakon nekog vremena dolazi Hitna. Druga, kažu iz Jaske?? Jaske?? Reanimiraju jadnog dečka, ali uzaludno… Prekasno je već… Samo je jedan doktor za cijeli Zapresić na Hitnoj…samo jedan… Da i samo je jedan mladi život izgubljen, samo jedan doktor…samo jedan život…’, napisao je šokirani prolaznik.

Jedno vozilo i jedan liječnik na 35.000 ljudi

‘Žao mi je, ali nema doktora. U Samoboru je’, rekla je medicinska sestra čovjeku koji je pokušavao spasiti 21-godišnjaka. Drugo vozilo Hitne stiglo je iz Jastrebarskog, piše 24sata.

‘Dečko je bio predobar. S mojim sinom je stalno slagao neke igrice na kompjuteru. Susjedima je pomagao. Ovo je tragedija’, rekao je jedan muškarac iz Zaprešića.

Građani Zaprešića su revoltirani, ne mogu vjerovati da je mlad život ugašen zbog lošeg sustava. Hrvoje Ljaljak također je bio na mjestu nesreće, rekao je kako su tehničar i medicinska sestra Hitne stigli i vidjeli stanje u kojem se mladić nalazi bili šokirani i u panici rekli ‘Pa niste nam javili da je u ovakvom stanju!’, prenosi Jutarnji.

Bez opreme stigli na mjesto događaja

Od centrale do mjesta na kojem je ležao mladić trebalo im je otprilike 15 minuta, a stigli su nepripremljeni – od opreme su imali četiri flastera i Bivacin sprej, dodao je.

Mladićeva rođakinja rekla je kako je obitelj u potpunom šoku, a detalje nisu znali ni nekoliko sati nakon tragedije.

Obitelj je u šoku, a Zaprešić bijesan

‘Mama je u šoku, teta plače. One su još uvijek s njime jer on leži tamo dok traje očevid i dok je sudska medicina na terenu. Ne vjerujem da se ovo dogodilo. Da samo jedan doktor postoji u Zaprešiću koji mu je mogao pomoći, a nije ga bilo kad je trebalo, kako je to moguće?’, pita se rođakinja te dodaje kako mladić živi pet minuta od mjesta gdje mu je pozlilo, u Ulici Stanka Vraza. Pretpostavlja da je išao prošetati psa.

‘Imao je astmu, ali je uvijek znao što treba napraviti u trenutku kad mu pozli. Očito mu je bilo vrlo loše kad su morali zvati Hitnu’, kazala je rođakinja preminulog 21-godišnjaka.

Zaprešićani su bijesni i traže odgovore, no nešto više znat će se tek nakon provedenog očevida. Policija navodi kako mu je vjerojatno pozlilo jer nema tragova nasilne smrti, no pitanje koje ostaje jest – zašto u Zaprešiću postoji samo jedan dežurni doktor? U Zaprešiću inače živi oko 35.000 ljudi, dok Hitna medicinska pomoć ima tek jednu ekipu – jedno vozilo i jednog liječnika.