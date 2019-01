NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U RIJECI: ‘Čuli smo da netko viče ‘stani’, a potom tresak i škripu. Jedna je žena ležala bez svijesti…’

Nakon što je taksist Taxi Cammea u Rijeci izazvao tešku prometnu nesreću, što se događalo u trenucima nesreće ispričao je putnik taksija

U nedlju u 12 sati i 20 minuta u Rijeci došlo do zastrašujuće prometne nesreće kada je vozač Taxi Cammea u Daciji Logan karavan, krećući se Liburnijskom ulicom na Kantridi u smjeru Opatije, izgubio kontrolu nad vozilom i na nogostupu udario dvije sestre u dobi od 50 i 48 godina, te potom udario u zid kuće. O detaljima nesreće za RTL je govorio putnik u taksiju, 25-godišnji Aaron Aleksej.

Dok je jedna žena zadobila lakše tjelesne ozljede, druga žena je zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život.

TAKSIJEM POKOSIO DVIJE ŽENE NA RASKRIŽJU SMRTI U RIJECI: Među susjedima koji su pružili prvu pomoć našla se i liječnica

Sve se dogodilo u trenutku

Kako izvještava RTL, u taksiju se u trenutku nesreće nalazio 25-godišnji Aaron Aleksej. On je zbog bubrežnih kamenaca bio na putu do hitne u Rijeku.

“Iskreno da vam kažem, sve je trajalo sekundu, ne znam, ja sam sjedio iza vozača i tipkao sam po mobitelu, i u jednom momentu je sve bilo gotovo, doslovno, znači on, kako je, ne znam šta se desilo sa njim, da li je on zakunjo, da li mu je otišo fokus, ali mi smo u jednom momentu samo bili znači na kolniku, staklo prednje je bilo skroz razbijeno i svi zračni jastuci su bili vani i to je to”, ispričao je Aaron za RTL.

Nakon nesreće i on i vozač su bili u potpunom šoku. Dok je jedna sestra izbjegla jači udarac i teže ozljede, “druga je bila u jako, jako lošem stanju kad sam izašao iz auta”, prepričava Aaron.

Vozač je bio u normalnom stanju

“Ne znam zapravo što bih rekao, evo jer gospodin je bio u normalnom stanju, nije bio pod utjecajem ničega, normalno je pričao sa mnom kad sam ušao u taksi, znači normalno je tekla vožnja do jednog momenta do kad se to desilo, doslovno sekunda”, priča Aaron.

Iako je vozač tvrdio da je zaspao, on nije siguran što se dogodilo. Rekao je da je šokirani vozač samo sjeo i nije mogao pričati.

Taksist završio na hitnoj

Medicinska sestra koja se slučajno zatekla na mjestu događaja pružila je pomoć ozlijeđenim sestrama, a vozač taksija na kraju je također završio na Hitnoj pomoći.

“Ne znam koji je razlog nesreće, ali ako je to da je čovjek vozio noćnu pa onda iz noćne zapravo jutarnju smjenu preuzeo to je nedopustivo mislim, to je strašno”, rekao je Goran Zelić, prijatelj putnika iz taksija.

“Čuli smo da se netko dere ‘stani’, a potom tresak i škripu. Jedna je žena ležala bez svijesti, a druga je glasno zapomagala. Vozač je bio u potpunom šoku, govorio je ‘zaspao sam’. To, da stane, vikao mu je putnik u taksiju”, ispričala je jedna svjedokinja za Jutarnji list

Priopćenje Cammea

Iz Cammea su poslali priopćenje u kojem su izrazili žaljenje zbog nesreće te suosjećanje s unesrećenima i njihovim obiteljima. Naglasili su kako stoje na raspolaganju svim nadležnim tijelima u istrazi, zbog koje nisu mogli iznositi pojedinosti.