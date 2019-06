NOVE INFORMACIJE O STRAVIČNOJ NESREĆI U KOJOJ SU POGINULE DVIJE DJEVOJČICE: Liječnici se i dalje bore za život jedne žene

Prvi dio očevida na mjestu prometne nesreće je završen, a slijedi druga faza koja podrazumijeva razgovor s vozačem i svjedocima

Policija nastavlja istragu stravične prometne nesreće u kojoj su jučer poginule dvije učenice, a ozlijeđene dvije žene od kojih se jedna i dalje bori za život.

“I dalje je životno ugrožena, nema promjene u odnosu na jučerašnji dan. I dalje provodimo mjere intenzivnog liječenja”, ispričala je za Dnevnik.hr Natalija Mrzljak Vučinić, specijalistica anesteziologije u slavonskobrodskoj bolnici.

Ravnatelj Opće bolnice Nova Gradiška dr. Josip Kolodziej rekao je kako je druga ozlijeđena žena u u zadovoljavajućem stanju.

“Stabilno je, no zadobila je ozljede prsnog koša. Nalazi se na promatranju, ne znamo koliko dugo će biti u bolnici, to će ovisiti o nalazima”, rekao je ravnatelj bolnice.

Uzrok nesreće još je nepoznat

Podsjetimo, u petak u jutarnjim satima je kamion naletjeo na odmorištu Sjever između Novske i Okučana. Kamion je naletjeo na učenike koji su putovali na ekskurziju u Dalmaciju te na ostale ljude na odmorištu.

Vozač je uhićen jučer oko 17 sati te se nad njim u sklopu kriminalističkog istraživanja u policijskoj postaji u Kutini provodi ispitivanje, doznaje se u u sisačko-moslavačkoj policiji.

Osumnjičenog vozača policija može zadržati 24 sata, potom će ga predati pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti odveden na ispitivanje u nadležno državno odvjetništvo.

Prvi dio očevida na mjestu prometne nesreće je završen, a slijedi druga faza koja podrazumijeva razgovor s vozačem i svjedocima.

Mediji navode da se nesreća dogodila kada je kamion, navodno bez kočenja ušao u odmorište dok su iz parkiranog autobusa izlazili putnici. Vozač kamiona navodno je pak vatrogascima kazao da su mu otkazale kočnice, a prethodno mu se zablokirao tempomat. Sve to bi trebao razjasniti očevid, no prometni stručnjaci mišljenja su da je to, prenose mediji, gotovo nemoguće.