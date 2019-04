NOVI DETALJI SPLITSKOG OBRAČUNA: ‘Svađali su se, a onda ga je potapšao po obrazu, onako podcjenjivački…’

Oni koji poznaju Giljine sposobnosti kažu da ima toliko poznanika da će ga policija naći samo ako se on sam odluči predati.

U utorak u 19:45 sati u Ulici Domovinskog rata u Splitu propucan je 27-godišnji Marko Bekavac. Hicima iz vatrenog oružja ranio ga je 37-godišnji bivši boksač i profesor kineziologije Ivan Giljanović za kojim policija trenutno traga.

No prije dva mjeseca dvojac je izgledao prilično prisno

U kockarnici kako poručuju izvjesnom Viktoru: “Javi se, Viktore!”. Govori Bekavac, a vidljivo usporenim glasom Giljanović u kadru prekida Bekavca i kaže: “Ti si naš, tako da znaš – naše srce pripada tebi, a tvoje nama”, nakon čega je uslijedio smijeh zbog kojeg nije jasno je li to prijateljski poziv dotičnom, ili jeziva prijetnja.

SPLIĆANIN (27) U KOJEG JE PUCAO OPASNI LIHVAR OTVORIO BLOG: ‘Jedino me Bog voli, on mi oprašta, a drugi neka me osuđuju’

Bekavac je otvorio i video blog u kojem opisuje svoj dosadašnji život te kako se promijenio. No ipak je s Giljanovićem ušao u neke poslove, jer svjedoci opisuju kako su prije obračuna u utorak žučno raspravljali.

Nije okrenuo drugi obraz

“Jedan od njih je dva puta “potapšao” drugog po obrazu, onako malo podcjenjivački. Ovome se to nije svidjelo pa je došlo do povišenih tonova, naguravanja” ispričao je za Slobodnu Dalmaciju očevidac te dodako kako je izgledalo da su se smirili. Potapšani Giljanović je otišao na WC no vrlo brzo nakon što se vratio, počeo je pucati. Bekavac, koji je bježao od Giljanovića jer je vjerojatno bio nenaoružan, zadobio je četiri prostrijelne rane, na desnoj butini i arteriji desne noge, lijevom bedru te podlaktici lijeve ruke. Policija je na prizorištu našla šest čahura i tri zrna.

Iako je ministar MUP-a Davor Božinović rekao da je Giljanovićevo uhićenja pitanje vremena, oni koji dobro poznaju Giljine sposobnosti samo su se nasmijali i rekli: “Toliko ima prijatelja i poznanika da se može skrivati dokle hoće, a naći će ga samo ako se on sam odluči predati.”

Giljanović se svojedobno, dok ga se kriminalistički obrađivalo za kamatarenje, spremao na bijeg u Dominikansku Republiku, zato mu je sud tada odbio jamčevinu od tristo tisuća kuna koliko je ponudio.