NOVI DETALJI: Specijalac se rasplakao pred policijom; Uz njega i Lučića bila je i treća osoba? ‘Priča je nelogična i puna rupa’

Bivši ministar unutarnjih poslova i predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ranko Ostojić upozorava kako je priča oko iznude u kojoj je teško ozlijeđen Leon Lučić neuvjerljiva i treba biti bolje ispitana

Danas je nakon ispitivanja u policiji uhićen pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko Andrija Vrhovac zbog sumnje da je zajedno s bivšim policijskim inspektorom i TV zvijezdom Leonom Lučićem pokušao iznuditi 100.000 eura od zaprešićkog poduzetnika Marija D. Taj pokušaj nije uspio kada je poduzetnik sa sobom doveo MMA borca Marka Šintića koji je Lučića poslao u bolnicu s teškim ozljedama.

Sve više detalja cijelog slučaja izlazi u javnost, pa se tako doznaje da se uhićeni Vrhovac rasplakao prilikom uhićenja, koje je uslijedilo nakon čak četverosatnog prepoznavanja. Vrhovac je još od ranije suspendiran zbog obiteljskog nasilja, ali je uredno dolazio na posao i primao plaću.

Treći iznuđivač navodno bivši vojnik

RTL doznaje kako je uz njega i Lučića sudjelovala i treća osoba, navodno bivši pripadnik Bojne za specijalna djelovanja. On je, navodno, pobjegao s odmorišta Draganić čim je počela tučnjava, a policija za njim još traga.

Iako se u javnosti pojavila snimka iznude, a cijeli je slučaj bio prijavljen policiji, postavlja se pitanje zašto ona nije reagirala? Pitanje koje se veže uz to jest: Je li bilo propusta u policijskom postupanju?

“Istovremeno s kriminalističkim istraživanjem koje se provodi na području PU karlovačke, glavni ravnatelj policije na teren uputio i Stručni tim s ciljem provjere cjelokupnog postupanja policijskih službenika u tom slučaju”, šturi je odgovor iz MUP-a.

‘Policija se boji otvarati Pandorinu kutiju’

Odgovore na ista pitanja su MUP-u poslali i iz saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

“Ova priča je puna rupa i treba biti razjašnjena. Prije svega, kako pripadnik specijalne policije na poziv prijatelja može napustiti bazu, kao što je sam izjavio? To je situacija u kojoj imamo ozbiljne probleme, a on ipak odlazi. Tko je dopustio da netko izađe iz baze na dežurstvu, to je posao koji se može riješiti jako brzo. Bojim se da se policija boji otvarati tu Pandorinu kutiju da bi se potvrdila ona opća priča koja se, nažalost, potkrepljuje na ovaj način i ovakvim pristupom koji policija ima”, rekao je predsjednik Odbora SDP-ovac Ranko Ostojić.

Mediji, ali i odbro čekaju odgovore na pitanje je li bilo propusta i tko će zbog njih odgovarati.

Problem kadroviranja u policiji?

Iskusni kriminalist Dubravko Klarić je za RTL Danas prokomentirao je cijeli slučaj te odmah ukazao na nelogičnosti.

“Koliko imam informacija iz medija, dosta stvari mi izgleda nelogično. Kod takvih ozbiljnih kaznenih djela, gdje se naslućuje da bi se moglo raditi o ucjeni ili nekom još težem kaznenom djelu, naravno da se po subordinaciji, po Zakonu o policiji i Zakonu o policijskom postupanju, uključuju više instance kriminalističke službe, odnosno djelatnici koji su specijalizirani, istražitelji. Očekivao sam da će se pojaviti. Jesu li ili nisu, ja to sada ne znam”, rekao je Klarić.

U tučnjavi na vrlo prometnom mjestu su sudjelovali bivši i sadašnji policajci. Iako Klarić smatra da je to ozbiljna situacija, napomenuo je kako to ne bi trebalo biti zabrinjavajuće u velikim sustavima poput MUP-a ili same policije. Ipak, ističe kako je takvih slučajeva “možda malo i previše zadnjih godina.”

Smatra kako se ATJ Lučko zbog jednog slučaja ne može stavljati u negativan kontekst te dao naslutiti kako problem leži u drugom segmentu policije.

“MUP je takva institucija koja vrlo brzo može raščistiti takve situacije koje mogu biti granične, mogu biti i stegovni prekršaj, ali mogu zadirati i u zonu kaznenih djela. Teško je reći je li u sustav došao adekvatan kadar koji može funkcionirati kao moderna europska policija. Za koju godinu ćemo vidjeti jesmo li ili nismo na dobrom tragu kod kadroviranja”, rekao je Klarić i zaključio da su današnji zahtjevi za primanje policajaca u službu vrlo visoki.