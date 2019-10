NOVI DETALJI PLJAČKE U SLAVONIJI: ‘Povezali smo mladiću nogu i krenuli suludom vožnjom prema Osijeku. Skoro je iskrvario’

‘Odmah smo izašli iz automobila, pobacali van sve što je nepotrebno, a kako uvijek imamo i nekakvih krpa u automobilu, povezali smo mladiću nogu i krenuli suludom vožnjom prema Osijeku. Suprug je vozio, a ja sam nazvala policiju, a potom i hitnu pomoć da ih obavijestim da stižemo’, ispričala je Marica Sučić koja je sa suprugom priskočila u pomoć napadnutim i ranjenim zaštitarima

Dok policija intenzivno traga za razbojnicima koji su jučer oko 15 sati, na cesti između Koprivne i Hrastina kod Osijeka, napali i pucali na dvojicu zaštitara te opljačkali njihovo vozilo i pobjegli s još neutvrđenim iznosom novca, supružnici koji su požrtvovno priskočili u pomoć ozlijeđenim zaštitarima ispričali su što se dogodilo.

“Suprug i ja taman smo kretali iz Koprivne gdje inače imamo imanje, kad smo odjednom čuli dvije kratke rafalne paljbe. Suprug je baš rekao: ‘Bože, koja budala sad to puca.’ Sjeli smo u automobil i krenuli prema Hrastinu i nakon svega tri minute naišli na vozilo koje je bilo parkirano nasred ceste, a čovjek u zaštitarskom odijelu je trčao prema nama i mahao. Odmah smo stali i vidjeli da s vozačkog mjesta drugi mladić pokušava izaći iz automobila. Bila je to prilično potresna scena s obzirom na ozljede koje je imao na listovima. Bojim se da bi možda i iskrvario da nismo tako brzo naišli”, kazala je za Jutarnji list Marica Sučić.

ČEKALI ZAŠTITARSKO VOZILO KOD ŠUME I ZAPUCALI: Ranili zaštitare, jednom su propucali obje noge! U tijeku je veliki lov na pljačkaše

Ranjena dvojica mladih zaštitara

Ona i suprug slučajno su naišli zabačenom cestom do mjesta gdje su još uvijek neidentificirani razbojnici izveli prepad na dvojicu zaštitara koji su tim putem prolazili mini-kombijem zaštitarske tvrtke Aleph Tau. Istrčavši sa šumskog puta na cestu, bez ikakvog upozorenja rafalno su zapucali prema njima. Hici su prošli kroz vrata vozila pri čemu je vozač, a riječ je o mlađoj muškoj osobi, zadobio teške ozljede u predjelu listova, dok je njegov kolega na suvozačkom mjestu, prema neslužbenim informacijama, dobio prostrijelnu ozljedu također u predjelu noge, piše Jutarnji list.

Srećom, nedugo nakon ovog prepada i pljačke, tim su putem naišli supružnici Sučić.

‘Bio je blijed kao krpa, ali pri svijesti’

“Prvo su nas oni pitali želimo li im pomoći, što je bilo suvišno. Odmah smo izašli iz automobila, pobacali van sve što je nepotrebno, a kako uvijek imamo i nekakvih krpa u automobilu, povezali smo mladiću nogu i krenuli suludom vožnjom prema Osijeku. Suprug je vozio, a ja sam nazvala policiju, a potom i hitnu pomoć da ih obavijestim da stižemo. Nije mi bilo nimalo svejedno jer smo se i mi mogli u toj brzini negdje slupati i ubiti, a u jednom trenutku kroz glavu mi je prošlo da bi nas i policija mogla snimiti zbog prebrze vožnje. No, sve nam je to bilo nevažno jer je mladić koji je teže nastradao, bio blijed kao krpa, no i dalje je bio pri svijesti”, ispričala je Marica Sučić.

Pljačkaši su zaštitarima uzeli pištolje i mobitele, a iz kombija sedam vreća s novcem koji su zaštitari prethodno skupljali po lokalnim seoskim trgovinama kako bi ga odvezli u centralu. Prema svemu sudeći, pljačka je bila pomno isplanirana, a mjesto gdje je izvedena pljačka – šumsko područje i cesta kojom prođe vrlo malo vozila – idealno je za takav prepad.

POLICIJSKA AKCIJA U SLAVONIJI: Specijalci i interventna pretražuju svaki pedalj u potrazi za razbojnicima koji su iskočili iz šume i otvorili paljbu