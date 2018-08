NOVI DETALJI O STRAVIČNOM SUDARU NA ZAGREBAČKOJ ILICI: Otkriveno tko je mladić koji je skrivio nesreću divljajući bijesnim Mercedesom

Mladić koji je sjedio za upravljačem vozila koje je u četvrtak u Ilici izazvalo stravičnu prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama, imao je samo 20 godina i vozio poprilično snažan automobil

Mercedes C 63 AMG koji je sinoć jurio velikom brzinom po zagrebačkoj Ilici i prešao u suprotnu traku nakon čega se frontalno sudario s drugim automobilom i uzrokovao smrt dvije osobe, vozio je 20-godišnji M.K. Javljaju to hrvatski mediji, koji ujedno navode i da se 20- godišnjak nalazi u bolnici.

U JEZIVOJ NESREĆI U ZAGREBU POGINULE DVIJE SUVOZAČICE: Za tragediju kriv vozač (20) nabrijanog Mercedesa? ‘Neki su vozili i 150 km/h’

Riječ je o bivšem savjetniku Uprave radija Enter Zagreb, koji je ujedno i predsjednik Udruge Karlo Klaić, povezane s auto-moto manifestacijom “Kec na desetku”.

“Kec na desetku” je auto-moto manifestacija koja je nastala nakon pogibije Karla Kaića u prometnoj nesreći, a cilj joj je okupiti ljubitelje brzih i sportskih automobila.

Na manifestaciji održanoj prošle godine potpisana je povelja o osnivanju udruge “s ciljem senzibiliziranja mladih o savjesnom ponašanju u prometu te brzoj, ali prvenstveno sigurnoj vožnji”, piše Index.

Snažan i teško upravljiv automobil

C klasa u svojem top izdanju nosi oznaku C63 AMG. Kad je predstavljen 2008. godine, bio je najbrža limuzina na svijetu. Riječ je o vozilu koje 100 km/h postiže za manje od 5 sekundi i u rekordnom roku stiže do limitiranih 250 km/h. Model je to ujedno koji je skupio epitete teško upravljivog automobila sklonog podupravljanju.

Inače, u stravičnoj nesreći sudjelovala su četiri vozila, a uz dvije poginule, tri osobe su još smještene u bolnice. Jedna od njih je u vrlo teškom stanju na intenzivnoj njezi.

Prema riječima zamjenice općinskog državnog odvjetnika Mirjane Guščić, najvjerojtniji uzrok nesreće je velika brzina i prelazak vozila u suprotnu traku.