NOVI DETALJI O POGIBIJI BRAĆE NA MOSORU: “Nosili smo Mikija, a onda je Bugi rekao: ‘ja ne mogu više, brajo’ i pao”

“Zamolio sam Bugija da i on pridrži Mikija, kako bi nam udvoje bilo lakše. Doslovno smo napravili pet koraka i onda je Bugi rekao: ‘ja ne mogu više, brajo’ i tada je pao.”

Nakon što su sinoć dvojica braće iz Splita smrtno stradala u blizini planinarskog doma na Mosoru, domar Planinarskog doma za Slobodnu Dalmaciju je ispričao detalje te tragedije kojoj je i sam nazočio.

‘Pokušao sam mu masirati srce i dati umjetno disanje’

Naime, kada se 57-godišnji Milan Stamenov nije vratio u dom, njegov brat Aleksandar Stamenov (60) je krenuo u potragu za njim s domarom Špirom Gruicom. Milana su pronašli na ledu, vjerojatno nakon što je pao i glavom udario o kamen. Nije mu bilo spasa, iako su ga Aleksandar i Špiro pokušali izvući na pristupačan teren kako bi mu mogli pružiti pomoć. Kad je Aleksandar vidio da njegovu bratu nema pomoći, pozlilo mu je. ‘Ja ne mogu više, brajo’, rekao je Špiri, i to su bile Aleksandrove posljednje riječi. Tako su Špiri na rukama u samo nekoliko minuta umrla dvojica dobrih prijatelja.

‘Nakon tih riječi Bugi je samo pao u vodu, odnosno pao sam i ja, a i Milanovo tijelo koje smo pokušali izvući na pristupačniji teren, gdje bismo mu pružili pomoć. Strašno, što da vam kažem. Kada sam vidio da je Bugi pao, Mikija sam, koji je po mom mišljenju već bio mrtav, onako noseći na rukama, stavio na jednu kosinu da bih pokušao reanimirati Bugija. Tada sam i Bugija, nekom nadnaravnom snagom uspio položiti na kosinu, okrenuti na bok, kako ne bi došlo do gušenja, i počeo sam mu davati umjetno disanje i masirati mu srce. Rekao sam supruzi Silvani da zove 112 i da hitno pošalju pomoć’, ispričao je Špiro Gruica za Slobodnu Dalmaciju.

‘Već je bila mrkla noć i nisam ništa mogao vidjeti’

Tragediji je prethodilo druženje u planinarskom domu uz večeru. U jednom je trenutku jedan od braće nestao, a kad su svi ostali vidjeli da ga već neko vrijeme nema nigdje u domu, Aleksandar i Špiro krenuli su u potragu.

“Vikali smo ‘Miki, Miki’, a Bugi ga je počeo nazivati na mobitel. No, nije odgovarao i onda sam izašao iz Doma i krenuo u potragu da vidim gdje je. Prvo sam gledao ispred doma, ali ga nigdje nije bilo, pa sam se zaputio prema obližnjem izvoru, koji je udaljen pedesetak metara od zgrade doma. Već je bila mrkla noć i teško sam išta mogao vidjeti u mraku, no u jednom trenutku sam ugledao svjetlost s čeone lampe, koju je Miki nosio sa sobom. Krenuo sam trkom za svjetlom i našao sam Mikija kako leži prsima okrenut prema tlu odmah na izvoru”, rekao je Špiro. Tada je došao i drugi brat pa su pokušali Milanovo tijelo prenijeti do planinarskog doma kako bi mu pomogli.

“Zamolio sam Bugija da i on pridrži Mikija, kako bi nam udvoje bilo lakše. Doslovno smo napravili pet koraka i onda je Bugi rekao ‘ja ne mogu više, brajo’ i tada je pao.” Vjerojatno se radilo o srčanom udaru nakon šoka, a ni Aleksandru više nije bilo pomoći kad su došli pripadnici hitne pomoći. Gruica smatra da se Milan okliznuo na stijenama kad se htio vratiti u dom. Udario je glavom o kamen i pao licem u vodu te preminuo. Obojica braće bili su iskusni planinari.