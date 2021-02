POLICIJA OBJAVILA DETALJE LIKVIDACIJA U DALMACIJI: Ubojica je krenuo u pohod s kalašnjikovom, poznat je i motiv

Novi detalji četverostrukog ubojstva i samoubojstva na šibenskom području

Šibenska policija održala je konferenciju za medije u vezi krvavog događaja od proteklog vikenda u kojem je ubijeno četvero ljudi, a potom je i ubojica presudi sebi. Javnosti se obratio načelnik PU šibensko-kninske Ivica Kostanić.

“U 12.56 zaprimili smo dojavu da je u Vodicama u Mercedesu pronađen mrtav muškarac. Našli smo ga s prostrijelnim ranama. Hitna pomoć nas je obavijestila o još tri mrtve osobe na Južnoj magistrali. Utvrđeno je da imaju prostrijele rane. Za počiniteljem je raspisana tjeralica. Za vrijeme očevida u 18.22 dobili smo dojavu da je na području Vodica viđeno vozilo. Dojava je bila od građana i moram zahvaliti građanima na pomoći”, rečeno je na presici policije.

Ubijeni iz kalašnjikova

“Utvrdili smo da je koristio oružje kalibra 7.62, kineska verzija kalašnjikova. Ubio je troje ljudi kraj Šibenika i onda autom ubijenog 60-godišnjaka je krenuo prema Vodicama. Parkirao je ispred trgovine oštećenog 47-godišnjaka. Kad je izašao, iz istog oružja je ispalio hice u njega. Onda je krenuo Škodom izvan Vodica i dva kilometra dalje izašao iz vozila i ubio se iz istog oružja”, kazao je Kostanić.

Iz policije su izvijestili da je tijelo osumnjičenog bilo u vozilu. Kod osumnjičenog je pretragom pronađeno 322 komada streljiva koje je imao nelegalno te policija sumnja da su automatskom puškom ubijeni svi iz ovog slučaja, no još treba balistički istražiti.

Utvrđuje se kako je ubojica došao do oružja

Policija je izvijestila da je motiv ovog krvavog događaja poslovni odnos, odnosno stečajni postupak u vezi njegove tvrtke.” Utvrdili smo da su motivi poslovne naravi i vezani za predstečajni postupak”, rekao je načelnik PU šibensko-kninske Kostanić. Istraga ide u dva smjera – gospodarskog kriminala i ubojstva.

“Svi su umrli nasilnom smrću od prostrijelnih rana na tijelu”, naveli su i dodali da se istraživanje nastavlja i u vezi spomenutih poslova kako bi se pronašao motiv za ubojstva i samoubojstvo. Policija još mora utvrditi kako je počinitelj nabavio oružje na ilegalan način.

Na pitanje novinara je li postojala najava da će ubojica napraviti ovaj krvavi zločin u kontekstu ostavljanja oproštajnog pisma, načelnik Kostanić odgovara: “Uzeli smo dokumentaciju koja se odnosi na stečajni postupak i to se proučava i u kontaktu smo s Trgovačkim sudom. Ali da se ičim pokazivalo da bi moglo doći do ovoga, ne. Nije bilo oproštajnog pisma.”

Pun ilegalnog oružja

Kostanić kaže da je građanin informacije o automobilu dojavio na 112. Na novinarski upit jesu li istraženi detalji sastanka ubojice sa žrtvama, načelnik odgovara:

“Radilo se o poslovnom sastanku koji je dogovoren u tom skladištu, i trebao je biti odigran između četiri osobe. Tri ubijene i ubojice. A u Vodicama je došao ispred trgovačkog centra i čekao.”

Načelnik PU šibensko-kninske izvijestio je da je na mjestima ubojstva pronađeno 16 čahura, dok je 21 streljivo pronađeno u automobili 47-godišnjaka. Rečeno je da je u vozilu osobe koju je osumnjičeni ubio pronađen pištolj CZ i 125 komada streljiva te prigušivač za pušku. Pušku s 28 komada streljiva pronašli su u Škodi gdje je bila i lovačka patrona. Policija je izvijestila da je u jednoj kući nađeno streljivo za pištolj.

“Sve oružje je bio nelegalno iako je on bio lovac, ali to oružje mu je ranije bilo oduzeto vezano za jedan postupak, nasilje u obitelji. Godine 2009. mu je oduzeto oružje, 2014. je vraćeno oružje. No, 2018. u rujnu oružje mu je opet oduzeto zbog prijetnji jednoj osobi. No, tada nisu utvrđeni elementi, ali kad je policija ušla u kuću našli su da je oružje čuvao nesukladno zakonu. I podnijeli smo prekršajni prijedlog i postupak je bio u tijeku”, rekao je načelnik.

Načelnik je upitan koliko je prošlo vremena od početka sastanka na koji je ubojica pozvao svoje žrtve do trenutka kada ih je ubio. Kaže da se to još ispituje, ali da njihova saznanja kažu da je u pitanju otprilike sat vremena.

Šibenska policija i dalje provodi istragu u vezi četverostrukog ubojstva i samoubojstva u Šibeniku i Vodicama. Novi detalji u vezi slučaja očekuje se na današnjoj konferenciji za medije u 12 sati koju će policija održati.

Ono što je do sada poznato jest da je prije dva dana u Vodicama ubijen 47-godišnji poduzetnik iz Šibenika Tedi Slamić, dok su u Šibeniku ubijeni 62-godišnja stečajna upraviteljica Radojka Danek te njezin 63-godišnji suprug, kao i 42-godišnji Toni Šparada.

Osumnjičeni ubojica je 57-godišnji Branko Koloper, vlasnik pekarskog lanca “Djelo” koji je preksinoć pronađen mrtav pored automobila na području Vodica.

