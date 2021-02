NOVI DETALJI; Koloper je uoči stravičnog zločina ipak poslao jedan mail i to Trgovačkom sudu: ‘Čim sam ga vidio, zvao sam policiju’

‘Branko Koloper poslao je mail ovom sudu i to uredu predsjednika, ali ne dan ili dva prije krvoprolića kako to precizno navodi policijski inspektor, već je to učinio u subotu, 30. siječnja 2021. oko 10 sati. U mailu nije bilo ni prijetnji, niti bilo kakve naznake da bi se moglo dogoditi ovakvo krvoproliće’

Branko Koloper, šibenski poduzetnik koji je ubio četvero ljudi te potom izvršio samoubostvo, poslao je zahtjev Trgovačkom sudu u Zadru za poništenjem stečajnog postupka u deset sati, kada je zakazao sastanak u skladištu u Šibeniku i potom počinio zločin. Prema riječima policijskog inspektora iz istrage, u mailu se žalio na stečajni postupak i optužio stečajnu upraviteljicu da mu tvrtku prodaje u bescjenje, javlja Večernji list.

Iako je policija jučer objavila da je Koloper mail poslao 27. siječnja, sud tvrdi da je to učinio i na sam dan krvoprolića.

“Mogu Vas izvijestiti da navod policijskog inspektora na koji se pozivate nije točan, i to u jednom vrlo bitnom dijelu. Branko Koloper poslao je mail ovom sudu i to uredu predsjednika, ali ne dan ili dva prije krvoprolića kako to precizno navodi policijski inspektor, već je to učinio u subotu, 30. siječnja 2021. oko 10 sati. S obzirom da je podnesak poslan na službeni mail u neradni dan, ja sam ga vidio kući oko 19 sati i to sasvim slučajno jer imam običaj navečer na mobitelu provjeravati službeni mail. Odmah po saznanju stupio sam u kontakt sa PU Zadarskom, a kasnije i sa šibenskim policajcima koji su radili na tom predmetu. U dogovoru s krim-policajcima iz Šibenika navedeni mail sam proslijedio na dvije adrese e-Pošte u MUP-u RH, što se može lako provjeriti. Inače, bez namjere da otkrivam sadržaj tog dopisa, on je bio naslovljen na stečajnu sutkinju, a poslan je putem ureda predsjednika suda. U mailu nije bilo ni prijetnji, niti bilo kakve naznake da bi se moglo dogoditi ovakvo krvoproliće. Radi se o uobičajenom podnesku, kakvih je u stečajnim postupcima na stotine. Bilo bi dobro da svi sudionici postupaka vezanih uz ovaj strašni događaj budu vrlo oprezni i vrlo precizni u svojim izjavama. Ne mogu reći, bez uvida u spis, je li bilo zahtjeva za razrješenje stečajne upraviteljice, takav podatak može Vam naknadno dati glasnogovornica suda, svakako nakon uvida u spis”, piše u dopisu Predsjednika suda Tomislava Jurline Večernjem listu.

