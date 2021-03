NOVI DETALJI KAOSA NA A3: Ruka mu je toliko bila zgnječena da su je morali amputirati; ‘Trudili smo se da nas ne svladaju emocije…’

Četvero mrtvih i 19 ozlijeđenih sirijskih migranata u prometnoj nesreći na autocesti kod Okučana žrtve su ilegalnog transporta i krijumčarenja ljudi

Vijest o neviđenom užasu koji se rano jutros dogodio na autocesti kod Okučana obišla je gotovo sve europske medije. Okolnosti tragedije još nisu jasne, ali nema nikakve sumnje da su četvero mrtvih i 19 ozlijeđenih sirijskih migranata žrtve ilegalnog transporta i krijumčarenja ljudi.

Gdje su ukrcani u kamion u kojem su stradali to je sad ključno pitanje. Naime hrvatska policija se donedavno hvalila kako na graničnim prijelazima ima senzore koji među kamionskim teretom mogu otkriti i otkucaje srca. Stoga je moguće i da se ukrcaj dogodio nakon što je kamion iz Srbije prešao hrvatsku granicu, javlja RTL.

Jednom migrantu amputirana ruka

Bili su u prikolici u tovarnom prostoru, nalazili su se među paletama s rolama papira – svaka teža od tone. U 3 ujutro na autocesti kod Okučana, kamion se prevrnuo. Od ukupno 24 nesretna putnika, četiri života su izgubljena na licu mjesta, još devet ih je teško ozlijeđeno.

“Osobito kod ovog pacijenta koji je išao odmah u operacijsku salu, imao je zgnječenje ekstremiteta odnosno ruke koja se morala zbog opsega ozljeda amputirati, nažalost”, kazao je ravnatelj bolnice u Novoj Gradiški Josip Kolodziej.

“Mi smo tamo zatekli unesrećene koje je zapravo u prevrtanju tog šlepera prignječio papir, težak papir koji se koristi za ambalažu sokova i mlijeka. To je sve bilo teško pomaknuti s obzirom da se ispod tog tereta nalazilo desetero ljudi”, rekao je zapovjednik JVP Novska Zlatko Pješ.

Zatekli su kaos

Vatrogasni zapovjednik Milan Vučković koji je s kolegom među prvima na mjesto užasa, rekao je za Jutarnji list da kada su išli na intervenciju na poziv 112 radi uklanjanja goriva koje je iscurilo na prometnicu nisu ni znali što ih tamo čeka.

“Zatekli smo kaos. Dvije osobe su ležale na podu, šest ih je sjedilo pokraj prevrnutog kamiona, a kad smo prošli s druge strane ceste, čuli smo jauke i plač i govorili su nam na engleskom da je u kamionu najmanje još 13, 14 osoba te da ima i djece.

Bile su to prestrašne scene pa smo zvali pojačanje kolega iz Gradiške i Novske. Pod rolama papira neki su bili zaglavljeni, dječake od 11, 12 godina sat vremena smo izvlačili. Trudili smo se da nas ne svladaju emocije i da što brže sve izvučemo. Bili su vidno svi preplašeni, izmoreni, prljavi i s puno slojeva odjeće na sebi”, rekao je i dodao da je vozač bio pri svijesti, zaglavljen te da su ga oslobodili razbijanjem šajbe.

“Njega smo izvukli prvog iz kabine. Ispričao je da ga je u vožnji omeo neki kamion koji je naglo skrenuo ispred njega, da je to razlog zašto je izgubio nadzor nad vozilom. Rekao mi je i da ne zna za ljude u kamionu te ponavljao da on s time nema ništa”, dodaje.

‘Kidalo mi se srce…’

Druga osoba koja je pomagala na intervenciji ispričala je za Jutarnji list da se u jednom trenutku u mraku čulo puno glasova koji su na engleskom zapomagali. “Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale, vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: ‘Help, please, help us. Please. I’m down here’. Bio je to jedan od šestorice unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona”, kaže.

“Ne možemo vam reći ništa o okolnostima nesreće jer je istraga u tijeku. Čekamo rezultate. Naš vozač je također hospitaliziran, ne znam što se dogodilo, ali hvala bogu da je preživio”, rekli su iz srbijanske tvrtke Magazin Šped, ne želeći otkriti ništa ni o mjestu ukrcaja paleta i ni o krajnjem odredištu u EU.

Gdje su se ukrcali?

Za volanom kamiona bio je 42-godišnji državljanin Srbije koji je također ozlijeđen u bolnici u Slavonskom Brodu. Nije otprije poznat policiji, javlja RTL. “Kada liječnici dopuste i kada to uvjeti budu dozvoljavali da policijski službenici obave razgovor s vozačem to ćemo i učiniti”, rekla je glasnogovornica PU brodsko-posavske Kata Nujić.

Jedno od ključnih pitanja je – gdje su se migranti ukrcali u kamion u kojem su stradali? Kamion je prošao graničnu kontrolu na jednom od prijelaza iz Srbije u Hrvatsku točno u ponoć. “Tu graničnu kontrolu imamo detaljno snimljeno na videonadzoru i cijeli postupak koji je obavljan prema tom kamionu”, rekao je načelnik Uprave za granicu u Ravnateljstvu policije Zoran Ničeno.

Hrvatska policija se često hvali kako na graničnim prijelazima ima senzore koji među kamionskim teretom mogu otkriti i otkucaje srca. “Ne isključujemo mogućnost da je kamion prošao bez migranata, da su migranti naknadno ušli. Na svim većim graničnim prijelazima znate da nalazi se sva potrebna oprema za otkrivanje skrivenih osoba u vozilima, vlakovima i drugim prostorima”, kaže Ničeno.

Krijumčarenje ljudi u porastu

Ovakav opasan način krijumčarenja u porastu je. Pa je tako 2016. bilo 78 osoba zatečenih u izbjegavanju granične kontrole u teretnim vozilima na graničnim prijelazima, Godinu poslije 10 puta više, 780, 2018. 1200, 2019. i 2020. – 1700. Najčešće je priča identična. Migranti krenu iz kampa u Turskoj preko niza država, kad pređu granicu voze se skriveni u prikolicama, a onda ih iskrcaju prije idućeg prijelaza.

“Jedan dio te karike krijumčarskog lanca dopelja ljude do pred granicu ili blizu granice, oni najčešće sami prelaze preko graničnog prijelaza, a na drugoj strani granice kad budu već van zone kontrole policijskih službenika ih se stavlja u prijevozna sredstva”, kazao je kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Sve češće su i tragedije

Tragedije poput ove postaju sve češće, kažu iz udruge “Are You Syrious”. “Zato što smo ljudi onemogućili da dođu na granični prijelaz i zatraže azil kao što naš zakon kaže da je moguće. Mnogi se od njih se moraju odlučiti, imaju strašan izbor, možda se ukrcati u kamion, preplivati rijeku”, kaže Tatjana Tadić.

Kobne tragedije u kamionima nažalost prate migrante već godinama. I prije početka velike migrantske krize u Hrvatskoj, u kolovozu 2015 stravični prizori stigli su iz Austrije. 71 beživotno tijelo osoba koje su tražile bolji život na zapadu. A od tad iz mjeseca u mjesec policija objavljuje ovakve fotografije podvozja automobila, teretnih prostora kamiona ili kamp kućica.

“Prvenstveno ti ljudi moraju biti zdravstveno zbrinuti, moraju im biti priušteni prevoditelji, mora se moći normalno iskomunicirati s njima kako su dovedeni tu i naravno treba im se reći da imaju pravo zatražiti međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj”, kaže Tadić.

Od preživjelih iz Okučana, trenutačno ih je petero u policijskoj postaji i bit će im ponuđen azil. Tvrtka u čijem je vlasništvu vozila cijeli slučaj nije htjela komentirati.