U Novalji je u srijedu ubijen mladi državljanin Velike Britanije, počinitelj zasad nije poznat, a policija provodi očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo iz Zadra, izvijestila je u srijedu Ličko-senjska policijska uprava.

Kako Hina neslužbeno doznaje, tijelo je pronađeno na plaži Zrće ispred kluba koji je noćas radio te se utvrđuje je li ubijeni bio gost kluba. Večernji piše da je ubijen hladnim oružjem.

Prema riječima glasnogovornice PU ličko-senjske Maje Brozičević, policiji je poznat identitet žrtve, radi se o mlađem punoljetnom muškarcu, međutim, zbog interesa istrage za sada ne iznose podatke o dobi ili druge podatke o identitetu.

Nešto kasnije tijekom prijepodneva, policija je objavila da se radi o 26-godišnjem državljaninu Velike Britanije.

Ozlijeđene još dvije osobe, jedna teško

Osim ubijenog Britanca, ozlijeđene su i dva strana državljanina, a jedna od njih prebačena je u zadarsku opću bolnicu. U zadarsku opću bolnicu doveden je britanski državljanin s teškim tjelesnim ozljedama i nalazi se na odjelu za intenzivno liječenje, potvrdili su za Dnevnik.hr.

Muškarac je zadobio ubodne rane, rekao je Edi Karuc, zamijenik ravnatelja zadarske opće bolnice, no nije mogao potvrditi je li pacijent u životnoj opasnosti. Drugi ozlijeđeni muškarac zadobio je lakše tjelesne ozljede i trenutno se nalazi u policijskoj postaji Novalja.

Dnevnik.hr doznaje i da je nekoliko osoba u policijskoj postaji, ali nitko nije u svojstvu osumnjičenika.

‘Siguran sam da ima svjedoka, sve se dogodilo ispred fast fooda’

Cijelo područje oko kluba ispred kojeg se dogodilo ubojstvo ogradila je policija i zabranila pristup novinarima, ali i djelatnicima koji rade na održavanju čistoće.

“Ja sam došao jutros u 7 sati i rekli su mi da izađem van. Ono što sam čuo je da je ubijen tamnoputi muškarac, no ne mogu vam to sa sigurnošću potvrditi. Bilo je jako puno krvi, a s ubijenim je bio i još jedan muškarac, navodno isto tamnoput, koji je pobjegao u toalet nakon što je vidio što mu se dogodilo prijatelju. Siguran sam da ima svjedoka jer je u to vrijeme bilo puno ljudi tamo, a sve se dogodilo ispred fast fooda. Policija je, koliko čujem, odnijela tijelo, i traga za nožem s kojim je mladić ubijen – rekao je za Večernji jedan muškarac kojeg su novinari zatekli u blizini Zrća.

“Priča se da je jedan ubijen, a da je drugi teško ozlijeđen i hospitaliziran, odnosno da je porezan ispod vrata. Navodno je i još jedan ozlijeđen, no još uvijek nitko sa sigurnošću ne govori koliko je zapravo ozlijeđenih i zašto se to sve dogodilo”, kaže jedan od djelatnika na Zrću.