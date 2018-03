NOVI DETALJI BRUTALNE LIKVIDACIJE VLASNIKA NOĆNOG KLUBA ELEMENT: ‘Prijetio je da će nas sve iseliti, polomiti i pobiti’

Sud još pokušava utvrditi što je kumovalo sačekuši u kojoj je likvidiran vlasnik zagrebačkog noćnog kluba.

‘Stipan Ivić prijetio je cijeloj obitelji Marić. Rekao je da će nas iseliti, polomiti, da ćemo hodati pješke jer će nam zapaliti sve automobile”, posvjedočio je Ivko Marić na nastavku suđenja Mirku Mariću, svom bratiću optuženom jer je s pet hitaca lani u svibnju pred noćnim klubom Element ubio Stipana Ivića. Ime Ivka Marića u ovom procesu već je spominjano. Jedan od svjedoka s Ivićeve strane optužio ga je da je počeo raditi probleme nakon što mu vlasnik Elementa nije dopustio da u njegovom lokalu dila kokain.

Napadi, kamatarenje, prijetnje…

Do sada se već moglo čuti kako su odnosi obitelji Marić i Ivić bili krajnje poremećeni, isprepleteni međusobnim optužbama, prijetnjama i napadima. Za Ivićeve prijetnje Ivko Marić doznao je od Roberta Lončarića kojeg je Stipan Ivić pretukao još u travnju 2016. godine. Napad se dogodio u lokalu ‘Kafana’ na zagrebačkom Jarunu u kojem je Mirko Marić pjevao, a Ivko Marić bio je zadužen za osiguranje.

‘Lončarić mi je rekao da ga je Stipan Ivić kamatario. Pritiskao ga je i da mu prepiše apartman na moru. Stalno ga je zvao zbog čega je Lončarić bio u strahu. Sve je to kulminiralo kada su Lončarićevog sina automobilom presreli i teško ozlijedili. Ovaj je nakon toga pristao prepisati taj apartman Iviću, koji ga je tražio zbog duga nekog Josipa Majića’, opisivao je dalje Ivko Marić probleme između dvije obitelji.

Prisjetio se i dana uoči Ivićevog ubojstva. Bio je s Mirkom na proslavi Đurđevdana kod Muhameda Šečića. ‘Razgovarao je s Tomislavom Drahotuskym, nakon čega je zamišljen pozvao taksi. Pitao sam ga što se događa, a on mi je uzvratio da se ide naći s jednom djevojkom. Pokušao sam ga odgovoriti od toga, jer je bio dosta alkoholiziran, no nisam uspio. Idući dan doznali smo što se dogodilo. Mirko je tražio odvjetnika kako bi se predao, pa sam nazvao odvjetnika Došena i zajedno smo s Mirkom otišli na policiju’, rekao je Ivko Marić dodajući kako je kasnije od Drahotuskog doznao da je s Mirkom razgovarao o svojim dugovima Iviću, pa je Mirko predložio da će ga tražiti poček s isplatom.

‘Pokazao nam je pištolj i rekao da smo mrtvi’

Svjedok se prisjetio i događaja iz studenog 2016. kada mu je Stipan Ivić navodno poručio da su on i Mirko mrtvi. ‘Zaustavio se pred lokalom u kojem sam sjedio i pokazao znak pištolja’, kazao je Ivko Marić dodajući kako je dobio i informaciju da je Stipan Ivić, zajedno sa svojim rođakom Ivanom Tolićem, bivšim policajcem, angažirao izvjesnog Jerka Mlinarića da mu za 2.500 eura zapali automobil i kuću, te opljačka trgovinu njegove supruge. Na osnovu svega toga Mirko Marić je, prema riječima svog rođaka, bio siguran da upravo Stipan Ivić stoji iza prijetnj koje je i on osobno u to vrijeme dobivao.

Ivan Tolić je, pak, ranije na suđenju svjedočio da su problemi između dvije obitelji počel kada je Ivko Marić s izvjesnim Dinom Petrovićem tražio od Ivića da u njegovom noćnom klubu prodaju kokain. Ovaj je to dobio, a nedugo nakon toga Ivko Marić ga je napao.