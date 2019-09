NOVE ISPOVIJESTI ŽENA KOJE OZBILJNO OPTUŽUJU DAMIRA ŠKARU: ‘Je**o bi te da sedam dana ne bi mogla na noge stat’

Za emisiju ‘Provjereno’ o traumatičnim iskustvima s Damirom Škarom progovorile su još dvije žene – jedna njegova bivša suradnica te majka čiju je kćer ovaj također uznemiravao na radnom mjestu

Nakon što je jedna djelatnica optužila za silovanje, predsjednik Autokluba Siget, bivši boksač i olimpijac te bivši saborski zastupnik HDZ-a Damir Škaro uhićen je i pritvoren, a protiv njega pokrenuta je istraga zbog kaznenih djela silovanja i spolnog uznemiravanja. Javnosti anonimna zaposlenica AK Sigeta svoju je traumatičnu priču iznijela u emisiji ‘Provjereno’ Nove TV.

No, emisija ‘Provjereno’, koja će biti emitirana večeras na Novoj TV, donosi ispovijesti još dvije žene koje su imale slična iskustva sa Škarom. Riječ je o jednoj bivšoj Škarinoj suradnici te o majci čija je kći imala slično iskustvo poput žene koja je prva izašla u javnost.

‘Kći je o tome meni šutjela jer se boji’

Jedna od sugovornica nije htjela pred kameru, ali je njezina majka opisala što joj se dogodilo na radnom mjestu usred bijela dana.

“Kaže ja bi tebi lizao pi**u dok ne svr*** i i ti bi sekundi svr***a. Znaš ti, ja bi tebe je**o da ti 7 dana ne bi stajala na nogama, da ne bi mogla na noge stat”, ispričala je reporteru ‘Provjerenog’ majka koja je htjela ostati anonimna.

Izgovorio je to, kaže ona, mladoj djevojci prije nekih godinu dana na njezinom radnom mjestu gdje je on često znao dolaziti. Da stvar bude gora, izrekao je to u trenutku kada njezina kći nije bila sama ali nitko od nazočnih nije se usudio išta reći. I njezina kći joj je to priznala tek kada je saznala da je Škaro uhićen.

“Ona je o tome meni šutjela jer se boji. Bojala se onog trenutka kad je vidjela reakciju ostalih cura na samo njegovo prisustvo. Mama ti ne bi mogla vjerovat’ da se čovjek može pretvoriti u čudovište u roku par minuta”, ispričala je djevojčina majka.

‘Rekao je da bih trebala pripaziti na kćer’

Strah da Škaru prijavi policiji spriječio je i jednu njegovu bivšu suradnicu koja je s njim radila mjesec dana kao vanjski suradnik. Ona je za ‘Provjereno’ prepričala kako je od Škare, nakon što nije platio račun za naručene usluge, zatražila da to učini.

“Rekao je da sam samohrana majka i da on dobro boksa te bih trebala malo paziti na svoju kćer. Nakon toga me bilo strah za mene i za kćer i odustala sam od bilo kakvih potraživanja“, ispričala je ta žena.

Dodala je kako nije ni pomišljala zvati policiju jer joj je ranije kazao da ima jako puno veza. Kazala je kako joj je jednom prilikom bez uvijanja rekao da bi trebala paziti što priča i s kim razgovara jer će ju uništiti ako ga u bilo kojoj prilici spomenu.

“Kad ti se netko prijeti djetetom osjetiš žalost jer si sam, a onda i bijes, ali strah je puno jači i ne podzimaš apsolutno ništa”, kazala je.

