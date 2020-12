NOVA SVJEDOKINJA U AFERI DNEVNICE: Rekla je da se ne sjeća da je na sastancima govorila kako ‘posebni savjetnici jedu puno novaca’

Djelatnica Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH, Kristina Horvatić svjedočila je o izradi proračuna za službena putovanja i preraspodjeli novca za dnevnice na suđenju za istoimenu aferu

Svjedočenjem djelatnice Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH (UZOP) Kristine Horvatić, koja je kazala da tijekom sastanaka u UZOP-u radi rebalansa ili izrade novog proračuna nije bilo razgovora o visini dnevnica, u ponedjeljak je nastavljeno suđenje u tzv. “aferi dnevnice”.

Svjedokinja je u dopunskom ispitivanju na suđenju bivšem predstojniku premijerova ureda Tomislavu Sauchi i njegovoj tajnici Sandri Zeljko kazala da na tim sastancima, na kojima je bio i Saucha, nikada nije spomenula da posebni savjetnici troše puno novaca na ime dnevnica ili akontacija dnevnica, iako je bila upoznata s visinom tih troškova. Svjedokinja je dodala da u svojim bilješkama nije imala napisanu konstataciju kako se na dnevnice posebnih savjetnika potrošilo puno novaca.

Nisu potrošili planirani budžet

Kada joj je predočen dio iskaza bivšeg šefa UZOP-a Zvonka Matišića da je na tim sastancima znala usput reći da posebni savjetnici “jedu” puno novaca, Horvatić je odgovorila kako se ne sjeća da je na tim sastancima takvo što rekla. Na dodatno pitanje sutkinje Sanje Mazalin kako su se objašnjavale potrebe preraspodjele novca zbog povećanja troškova službenih putovanja, Horvatić je odgovorila da radi preraspodjele novca nikada nije išla kod Sauche, već samo kod svog šefa Matišića koji je onda sam išao kod prvookrivljenog.

Govoreći o izradi proračuna za službena putovanja, Horvatić je rekla da je za 2015. bilo planirano 800.000 kuna te da je potrošen sav planirani iznos. “Za 2014. je prvi plan bio 800.000 kuna, prvom prenamjenom povećan je za 210.000 kuna, u rebalansu je povećan za još 200.000 kuna, a u još jednoj prenamjeni je povećan za 140.000 kuna. Sveukupno je na kraju plan za službena putovanja za tu godinu bio 1.350.000 kuna, no nije u cijelosti potrošen. Za 2013. je planirano na ime službenih putovanja 700.000 kuna, međutim tijekom godine je došlo do smanjenja tog plana na 669.000 kuna, ali ni to nije potrošeno u cijelosti već oko 642.000 kuna”, precizirala je svjedokinja. “Prilikom izrade proračuna za 2015. predložila sam za stavku službenih putovanja 1.000.000 kuna, no Saucha je rekao da bude 800.000 kuna”, nadodala je Horvatić.

Produljeno suđenje

Suđenje se nastavlja 11. prosinca kada bi moglo biti poznat datum objave presude u aferi dnevnice. Prvookrivljeni Saucha i drugookrivljena bivša tajnica u Vladi Sandra Zeljko su se na početku suđenja u tzv. “aferi dnevnice” izjasnili da nisu krivi za lažiranje putnih naloga. Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik Ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge, zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Zeljko, koja je to navodno nastavila činiti i nakon Sauchina odlaska iz kabineta pa se ukupna šteta procjenjuje na oko milijun kuna.

Istraga je prvo pokrenuta samo protiv Sauche, tadašnjeg SDP-ova saborskog zastupnika, a naknadno je proširena i na Zeljko, koja je na početku opisivana kao krunska svjedokinja. Saucha je nakon izlaska iz istražnog zatvora u veljači 2017. napustio SDP i u prošlom sazivu Sabora kao član kluba zastupnika HNS-a podržavao vladajuću većinu.

