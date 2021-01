NOVA SAZNANJA OKO NAČELNIKA POLICIJE KOJI JE SEKSUALNO UZNEMIRAVAO KOLEGICE: Trojicu državljana BiH pustio u Hrvatsku, a nije smio

Ono što je posebno uzburkalo javnost je to što je na društvenoj mreži u grupi osnovanoj kako bi mu se dala podrška objavljena fotografija i identitet jedne od policajki koja ga je prijavila za seksualno uznemiravanje

Načelnik Postaje granične policije Grude, Matko Klarić, danas se mora pojaviti pred disciplinskim sudom, kao i svjedoci optužbe i oštećene policajke zbog optužbi za seksualno uznemiravanje koje je protiv njega pokrenuo načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske nakon što je proveden postupak unutarnje kontrole iz MUP-ova sjedišta.

Osim toga disciplinski ga terete da je omogućio ulazak u Hrvatsku trojici državljana BiH koji na to nisu imali pravo te da su po njegovoj naredbi policijske službenice morale čistiti jedan samostan, piše Jutarnji list. Prijavljen je za seksualno uznemiravanje najmanje četiri policajke. Bio im je nadređen, a u više je slučajeva imao i diskriminacijsko ponašanje prema ženama. MUP je ustvrdio da su navodi o neprimjerenom ponašanju načelnika utemeljeni, protiv njega se još od studenoga prošle godine vodi disciplinski postupak, a prije tjedan o svemu je obaviješten i DORH.

No, ono što je posebno uzburkalo javnost je to što je na društvenoj mreži u grupi osnovanoj kako bi mu se dala podrška objavljena fotografija i identitet jedne od policajki koja ga je prijavila za seksualno uznemiravanje. Fotografija i identitet brzo su uklonjeni, jer bi grupa bila zatvorena, što su objavile i administratorice. Među onima koji su mu pružali potporu te koji su u komentarima omalovažavali žrtve bilo je i njegovih kolega.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, jučer je rekao da je o tom slučaju zatražio više informacija, kao i da je načelnik bio kod njega na razgovoru: “Stručne službe su reagirale i poduzele sve što je u njihovoj nadležnosti. Ne dolazi u obzir da policijske službenice trpe bilo kakvu vrstu omalovažavanja po bilo kakvoj osnovi i na tome ću inzistirati. Sankcija mora biti ako se dokaže da je kriv. A kako mi se čini, kako su mi rekli, sve okolnosti slučaja već su utvrđene”, rekao je ministar.

No, danas je Ministar rekao da policija istražuje slučaj mogućeg dijeljenja fotografije jedne od četiriju policajki, koje su prijavile načelnika granične policije Gruda Matka Klarića za seksualno uznemiravanje i diskriminiranje.

“Policijska uprava ima saznanja o mogućem dijeljenu fotografije jedne od prijaviteljica putem društvenih mreža i, koliko sam upućen, te se informacije provjeravaju”, rekao je ministar na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Poduzet će se mjere zbog prosvjeda podrške

Najvažnije je da ni jedna od prijaviteljica zbog toga nije imala neugodnosti, naglasio je Božinović, što mu je rečeno u kontaktu s policijskim službenicama. Vezano za prijavu protiv načelnika Klarića, Božinović je rekao da su stručne službe odmah po zaprimanju saznanja reagirale, dok je služba za unutarnju kontrolu utvrdila da je dio navoda utemeljen.

Upitan zašto načelnik nije smijenjen, odgovorio je kako je to diskrecijska odluka načelnika policijske uprave, koji je o tome u petak razgovarao s glavnim ravnateljem policije. Bilo bi u redu da disciplinski sud obavi svoj dio posla, dodao je.

Za prosvjed podrške osumnjičenom načelniku Božinović je rekao kako nije bio prijavljen pa će policija, nakon što utvrdi organizatora, poduzeti mjere vezano za eventualno nepoštivanje epidemioloških mjera zabrana i li ograničenja javnih okupljanja.

Očekuje se istraga policije

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić rekla je da nakon ovakvih objava na društvenim mrežama očekuje istragu policije:

“Žrtve seksualnog zlostavljanja moraju biti zaštićene od viktimizacije, a takav oblik to sigurno je i za to su predviđene kazne od 1000 do 20.000 kuna. Također, važno je razdvojiti počinitelja od žrtve i to ovlaštena osoba mora znati. Ured pravobraniteljice u rujnu prošle godine sa slučajem je upoznao DORH. Nama su se anonimno obratile četiri policajke i od policijske uprave smo zatražili ispitni postupak koji je i proveden. Dali smo jasno do znanja da je objavljen razgovor s njim, ali ne i s djelatnicima. Nakon tog je postupak preuzeo MUP”, rekla je.

Dubrovačka policija ispitala je 30 djelatnica. Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika, smatra da je načelnik PU DN trebao udaljiti Klarića. Neke od zlostavljanih policajki u međuvremenu su zatražile premještaj i dobile ga.

