NOVA KORUPCIJSKA AFERA: Suci su od klupskih šefova i trenera primali novac za pristrano suđenje. Evo tarife

Novac se tražio od predstavnika klubova kako bi bili odabrani suci koji će im ići na ruku.

Ukupno 23 osobe optužene su za novu korupcijsku aferu u hrvatskom nogometu, namještanje suđenja u županijskoj ligi u proljeće prošle godine. Radilo se o drugom dijelu natjecateljske sezone 2016./2017. Druge županijske nogometne lige Brodsko-posavske županije “Centar” i “Istok”.

U optužnici što ju je USKOK upravo podigao pred Županijskim sudom u Osijeku navedeni su detalji zlouporaba pod vodstvom povjerenika za suđenje Županijskog nogometnog saveza Brodsko-posavske županije Davora Špehara.

Kako je Špehar namještao utakmice

Od kraja travnja do kraja svibnja lani Špehar je od predstavnika nogometnih klubova uzimao mito. Dogovorio je da mu plaćaju od 200 do 500 kuna po utakmici, a on je, za uzvrat, za glavne i pomoćne suce na njihovm utakmicama postavljao suce koji su bili spremni pristrano suditi u korist pojedinih klubova.

Optužnicom je obuhvaćeno ukupno deset nogometnih sudaca među kojima su Ante Dujak, Goran Soldan, Matija Bule, Zvonimir Laco te Esad Havić. Oni su, također, od predstavnika nogometnih klubova primali dogovorene novčane naknade. Kako se navodi u optužnici isplaćivno im je 400 do tri tisuće kuna po utakmici. To im je bila nagradu za pristrano suđenje. Novac su im, među ostalima, davali predsjednik NK Slavonac Dubravko Matok, predsjednik NK Sapci Željko Plaščević, Željko Galović i Vlatko Zvirotić.

Među optuženima je i trener koji je sucima Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje dao 900 kuna ne bi li sudili za njegov klub na jednoj utakmici. Ukupno mito koje je otkriveno u ovoj aferi doduše nije posebno veliko, jer se radi o 16.400 kuna i sto eura, no dokaz je korupcije koja seže sve do nižih ligaških natjecanja u hrvatskom nogometu.

Ovo nije prva takva afera

Za namještanje suđenja već je pravomoćno osuđen Željko Širić, bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) koji je zbog korupcije u prvoj nogometnoj ligi, odnosno primanja mita za “pošteno” suđenje, 2014. osuđen na četiri godine zatvora. S njim je osuđen i nekadašnji tajnik NK Karlovac i bivši tajnik Udruge prvoligaša Neven Šprajcer, koji je uvjetno kažnjen s 10 mjeseci zatvora, uz rok kušnje od četiri godine.

Širić je 2011. od tadašnjeg predsjednika Hajduka Hrvoja Maleša tražio 30 tisuća eura mita ne bi li “zaštitio” njegov klub. Uhićen je s primljenih tri tisuće eura.