NOTORNI SPLITSKI KAMATAR KOJI SE SKRIVAO 11 MJESECI, PRETUKAO ČOVJEKA U ZATVORU: Posvađali se zbog klupice pa poletjele šake

Čovjek kojeg je Giljanović dohvatio završio je na hitnoj

Ivan Giljanović, bivši boksač i profesor kineziologije, u Splitu poznat po kriminalu i kamatarenju, početkom mjeseca predao se policiji nakon što je 11 mjeseci bio u bijegu. Giljanović je optužen da je u splitskom kafiću usred bijela dana izrešetao Marka Bekavca.

No, sada je Giljanović u novom problemu. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u šibenskom je zatvoru pretukao 55-godišnjeg zatvorenika iz Zagreba, Gorana R. On je zadobio više udaraca šakom u glavu zbog kojih je završio na Hitnom prijemu šibenske bolnice.

Do sukoba je došlo na šetnici na otvorenom gdje je zatvorenike čuvao pravosudni policajac koji je sve čuo i vidio.

55-godišnjak je, navodno, počeo provicirati Giljanovića, nakon čega ga je Giljanović nekoliko puta udario šakom u sljepoočnicu, a daljnji napad je spriječio pravosudni policajac.

“Žao mi je zbog svega, ali bio sam napadnut i isprovociran. Tog zatvorenika ja ne poznajem, a zamolio sam ga da se makne s klupe na kojoj sam radio sklekove. On mi je kazao: “Odjebi! Jebem ti majku!” nakon čega me, podižući se s klupe, pogodio glavom. U strahu da ne krene ponovno na mene, udario sam ga dva puta šakom u glavu. On nije pao već je ostao stajati”, rekao je Giljanović za službeni zapisnik.

Inače, Giljanović je početkom mjeseca smješten u Zatvor u Šibeniku radi vlastite sigurnost budući da se na splitskim Bilicama u istražnom zatvoru nalaze Željko Rajić (34) i pripadnici njegove zločinačke skupine, koji su Giljanovićevi rivali.