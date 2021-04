NORMALIZIRAN PROMET U MALOJ KAPELI: U sudaru automobila poginuo Nijemac, a Hrvat je ozlijeđen

U sudaru dvaju vozila u tunelu Mala Kapela poginuo je 75-godišnji Nijemac, a ozlijeđen je Hrvat, dok je promet jednom cijevi tunela otvoren u 15:45

U sudaru dvaju vozila u tunelu Mala Kapela u utorak je poginuo strani državljanin (75) iz automobila njemačkih registarskih oznaka, a ozlijeđen je i hrvatski državljanin iz automobila domaće registracije, doznaje Hina u karlovačkoj Policijskoj upravi.

Tunel Mala Kapela je zbog prometne nesreće i očevida bio potpuno zatvoren za promet od 11:50 do 15:45, kada je normaliziran, ali jednom tunelskom cijevi u oba pravca, jer se u drugoj cijevi obavljaju radovi. Promet se u to vrijeme odvijao obilazno državnom cestom D 23, uz Malu Kapelu, odnosno od čvora Ogulin, preko Josipdola, vrha Kapele, do Brinja i obratno.

OVO VIŠE NIJE NORMALNO – NOVA SMRT NA CESTI: U tunelu Mala Kapela poginuo muškarac, promet kompletno zaustavljen!