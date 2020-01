NJEZIN SIN JE STAVIO BOMBU POD AUTO I POGINUO? ‘Bilo je točno dva sata kad sam vidjela da ga nema kući, a oko tri je to puklo’

Na mjestu eksplozije u Popović Brdu pronađeni su unakaženi posmrtni ostaci muškarca koji je navodno pokušao postaviti eksploziv pod kamion Milana Basare, a iako policija nije utvrdila njegov identitet, jedna žena iz obližnjeg sela sumnja da bi to mogao biti njen sin

Mještane Popović Brda, sela nedaleko od Karlovca prije tjedan dana je usred noći probudila snažna detonacija ispred kuće Milana Basare. Nakon što je policija došla, utvrđeno je da je netko pokušao postaviti eksploziv pod njegov kamion. Nađeni su i unakaženi posmrtni ostaci osobe za koju vjeruju da je pokušala postaviti eksploziv. Ta osoba bi mogla biti 60-godišnji Dragan Padežanin zvani Šešelj iz obližnjih Banskih Moravaca.

On je nestao iz svoje kuće samo nekoliko sati prije detonacije na imanju Milana Basare koja je uništila kamion, dio kuće i stakla na svim susjednim objektima u krugu od 200 metara. Policija još nije utvrdila identitet raznesenog tijela, niti je primila prijavu o nestanku osobe s tog područja u proteklom tjednu. No, u blizini Basarinog imanja pronašli su Padežaninov automobil i dovezli ga u dvorište njegove majke s kojom je živio. Ona smatra kako je upravo njen sin stradao u eksploziji.

“Sve si nekako mislim, možda ipak odnekud dođe, ali nema ga. Jadna sam ti, sinko, ne znam što mu je bilo. I policija me tješi, kažu – bako, možda nije on. Eno, u dvorištu ih je bilo deset automobila, jedan je dovezao i njegov auto, sve su pregledali…”, rekla je Nevenka Padežanin novinaru Jutarnjeg.

Pogledao rukomet pa nestao

Dodala je kako je u četvrtak navečer, nekoliko sati prije eksplozije, Dragan bio normalan. Pričala je s njim o nabavi potrepština i prebacivanju zapakiranih komada pilića u zamrzivaču. Dodala je kako je sin s nekim dugo razgovarao na mobitel, pogledao rukometnu utakmicu i otišao od kuće.

“Gledao je kako igraju Hrvatska i Austrija. Zaspala sam na otomanu. Kad sam se probudila, vidjela sam da mu nema cipela ispred sobe, a onda sam vidjela da mu nema ni auta u dvorištu. Ajme, majko, pa on nikada u životu nije tako kasno odlazio od kuće. Bilo je točno dva sata, a oko tri je to puklo. Molim Boga da to nije bio on, ali gdje je onda moj Dragan?”, pita se shrvana majka i dodaje kako su joj rekli da je te noći s Draganom bio još netko, ali je pobjegao.

Mještani Popović Brda govore da je Dragan s Basarom htio izravnati račune, jer je ovaj navodno ilegalno sjekao šumu u njegovu vlasniku. Draganova majka kaže kako je “Basara sjekao šume, ali nije došao do njihove, već samo uokolo” i da nemaju neraščišćenih odnosa.

Mnogo nezadovoljnih Basarom

Basara je potvrdio da je poznavao Padežanina koji, prema njegovim riječima, “nije bio sav svoj”. Kaže da mu nije krao drva, poslovao s njim ili da je ovaj radio kod njega. Dodaje kako mu je ponekad znao platiti pivo te da je siguran da ga je ovaj pokušao ubiti, makar ne zna zašto.

“Nedaleko od kuće pronašli su još jedan ruksak pun eksploziva, tko zna što je sve planirano da me se eliminira. Još ne znam o kojoj se vrsti radilo, policija mi nije rekla, ali znam što je htio napraviti. Vrata kamiona nisu bila ispravna i sama su se otvarala ako ne bi bila zalupljena. On je namjestio osigurač i povezao ga s vratima špagom te ih prislonio, ali nije znao da će se sama otvoriti, što mu se očito dogodilo i aktiviralo eksploziv prije nego što se on udaljio od kamiona”, objasnio je Basara.

Iako kaže da nema neprijatelja, žitelji Popović Brda govore da ih sigurno ima najviše, jer se bavio prekupom drva u čemu su mu radom na crno pomagali Romi i ljudi iz Bosne. Mnogi od njih su otišli nezadovoljni, jer nisu dobili dogovoreni novac. No, istraga traje i tek treba utvrditi je li mu opasnu poruku htio poslati netko od njih ili nestali Padežanin.

