NIZ POŽARA U OBITELJSKIM DOMOVIMA NA PODRUČJU ZAGREBA: Razlozi su razni; ostavljen ručak bez nadzora, svijeća na stolu, porozni dimnjak…

Na području PU zagrebačke jučer se dogodio niz požara u kućama

Jučer između 8.15 i 9.30 sati u Ivanić Gradu u Širinečkoj ulici u obiteljskoj kući u vlasništvu 38-godišnjakinje iz za sada neutvrđenog razloga u prostoriji kotlovnice došlo je do eksplozije, a potom i požara unutrašnjosti uslijed čega je došlo je do mehaničkih oštećenja konstrukcije prostorije kao i do termičkih oštećenja unutrašnjosti susjedne prostorije, garaže. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a očevid će se obaviti danas, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Također, jučer oko 19 sati u Križu u Zagrebačkoj ulici, tijekom testiranja vakumske pumpe došlo je do požara u podrumu kuće u vlasništvu 53-godišnjaka, gdje se nalazi proizvodni pogon trgovačkog društva. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba.

Oko 13 sati jučer u mjestu Luka na Zagorskoj cesti, u kuhinji obiteljske kuće u vlasništvu 29-godišnjaka prilikom kuhanja ručka koji je ostavljen bez nadzora, izbio je požar koji je zahvatio drvene elemente i kuhinjsku napu. Požar je ugasio vlasnik kuće kojem je, zbog udisanja dima, liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh, dok je u požaru ozlijeđena i 27-godišnjakinja kojoj je liječnička pomoć pružena u Klinici za traumatologiju.

Požar u stanu zbog svijeće

Jučer oko 3 sata u Nehajskoj ulici na Trešnjevci, izbio je požar stana 81-godišnjakinje koji je tom prilikom u potpunosti izgorio. Požar su ugasili vatrogasci dok je liječnička pomoć stanarkama zgrade starosti 21 i 22 godine pružena u KBC Sestre milosrdnice. Obavljenim očevidom utvrđeno je kako je požar najvjerojatnije izbio uslijed djelovanja otvorenog plamena svijeće koja se nalazila na stolu te se proširio na namještaj.

Požar je 25. siječnja zahvatio kuću u Velikoj Gorici, a obavljenim očevidom utvrđeno je kako je požar najvjerojatnije izbio uslijed prijenosa topline i plamena iz poroznog dimnjaka na stropne grede i drvene daske. Potom se požar proširio na ostali gorivi materijal u kući.

