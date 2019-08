NIJE STALA NA ‘STOP’, PA UDARILA NIJEMCA NA MOTORU: ‘Jaukao je od bolova, a ona mu je držala kišobran iznad glave’

‘Vozačica je bila u šoku, no odmah je motoristu, koji je jaukao od bolova, priskočila u pomoć’

Danas oko 12.40 sati došlo je do prometne nesreće na izlazu iz Delnica, u blizini Inine benzinske postaje, kada se vozač motocikla austrijskih registracijskih oznaka sudario s vozačicom Dacije delničkih registracija koja se nije zaustavila na znak “STOP”. Motociklist, 56-godišnji Nijemac pritom je zadobio ozljede.

“Vozio je motocikl austrijskih registracija i kretao se iz smjera Broda na Kupi, tj. Slovenije, prema Delnicama. Dolaskom na raskrižje Šetališta I.G.Kovačića, u njegov lijevi bočni dio udarila je vozačica Dacie, delničke registracije, koja se nije zaustavila na znak STOP”, rekli su iz PU primorsko goranske za 24sata.

Jaukao je od bolova

“Vozačica je bila u šoku, no odmah je motoristu, koji je jaukao od bolova, priskočila u pomoć te mu do dolaska Hitne službe iznad glave držala kišobran kako bi ga zaštitila od sunca. Žalio se na bolove u rebrima. Na upite djelatnika Hitne on je u jednom trenu pokazao palac gore te su ga u svjesnom stanju odvezli u bolnicu”, rekao je svjedok nesreće.

Motorist je prevezen u KBC Sušak a iz policije kažu kako se vjerojatno ne radi o težim ozljedama.