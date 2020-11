Pedesetgodišnjaku iz Koprivnice se zbog fizičkog napada i prijetnji ženi u koju se navodno zaljubio prijeti godinu dana bezuvjetnog zatvora

Pedesetogodišnjem Zoranu iz Koprivnice prijeti godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog napada na ženu u koju se navodno zaljubio. On je, prema optužnici, napao ženu ispred njene kuće 11. lipnja jer mu nije odgovarala na poruke da se nađu. Napad je trajao od 14 do 17 sati, a Zoran je ženu počupao za kosu i rijetio joj ozljeđivanjem i ubojstvo piše portal Danica.

“Počupao ju je za kosu i primio za ruku govoreći joj: ‘Hoćeš da te ubijem ili da ti polomim kosti? Znaš li ti tko sam ja? Ja sam iz zloglasne kninske četničke obitelji!’ Potom je, protivno njezinoj volji, stao na ulazni dio terase te je sprječavao da se udalji, iako ga je ona tražila da je pusti. Više je puta ponavljao: ‘Hoćeš da te ubijem ili da te polomim?'”, stoji u optužnici.

Nekoliko puta ga je odbila

Zoran je opovrgnuo sve navode, tvrdeći istražiteljima da je kod žene došao kako bi prekinuo s njom. No, ona i njen sin govore suprotno. Žena tvrdi kako ju je Zoran od početka ove godine obasipao porukama da se nađu, a znao joj je i ostavljati bukete cvijeća na poslu. Nekoliko puta mu je dala do znanja da se s njim ne želi naći, što bi ga uvrijedilo, pa bi ju vrijeđao i omalovažavao. No, sve je kulminiralo tim napadom.

Nesretna žena je otkrila kako je idućeg dana Zoran vozio za njom te napravio incident kod njezine prijateljice u Herešinu. “Nismo bili u ljubavnoj vezi i ne dugujem mu 2000 kuna i ključeve stana, riječ je o njegovim konstrukcijama“, naglasila je žena u svom iskazu. Tužitelji za Zorana traže godinu dana bezuvjetnog zatvora, a optužnica je još uvijek nepravomoćna.