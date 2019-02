NIJE NAŠAO BRATA KOJEG JE TRAŽIO PA NASRNUO NA SESTRU I ŠOGORICU I PRIJETIO IM NOŽEM: ‘Sve ću vas poklati ‘

U obrani je N.D. naveo kako se ne osjeća krivim, dok su se sestra i šogorica pozvale na blagodat nesvjedočenja zbog srodstva s okrivljenim

Općinski sud u Varaždinu objavio je nepravomoćnu presudu donesenu kojom se 23-godišnji N.D. iz Varaždina osuđuje na zatvorsku kaznu u trajanju od 13 dana zbog nasilja u obitelji počinjenog krajem siječnja ove godine, piše Varaždinski.hr

Vikao im da će ih sve poklati

Kako je 23-godišnjak nakon uhićenja u zatvoru proveo 12 dana, a uhićenje mu se gleda kao jedan dan zatvora, on neće morati u zatvor. Međutim, sud je odredio kako mora na obvezni psihosocijalni tretman u trajanju od šest mjeseci.

U sudskoj se presudi ističe kako je N.D., koji je već prekršajno kažnjavan, 25. siječnja pod utjecajem alkohola od u iznosu 1,54 promila galamio na sestru i šogoricu, te je fizički nasrnuo na njih, a nasilje je eskaliralo kad je uzeo kuhinjski nož te je njime udarao po vratima i radijatoru i vikao ‘da će ih sve poklati’.

U obrani je N.D. naveo kako se ne osjeća krivim, dok su se sestra i šogorica pozvale na blagodat nesvjedočenja zbog srodstva s okrivljenim. Njegov brat pred sudom je svjedočio kako je sve počelo kad je N.D. počeo zavoditi njegovu djevojku, a kad mu je djevojka to rekla, otišao je u sobu i ‘stisnul mu šamarčinu’ te je otišao iz stana.

Prijetio je da će ga ubiti na spavanju

Brat okrivljenog nije svjedočio daljnjim događajima, a sudu je ispričao ono što su njemu ispričale sestra i šogorica. U svojem iskazu kazao je kako je N.D. nakon njegova odlaska uzeo remen i nož te ga tražio po gradu. A nakon što se vratio u stan, započeo je nasilne radnje zbog kojih je i osuđen, prijetio je sestri i šogorici, a nožem je ubadao u radijator dok nož nije puknuo.

Brat optuženog još je dodao kako mu je N.D. govorio da ‘će ga ubiti na spavanju’.

Sud je svjedočenje brata okrivljenog, iako indirektno, uzeo kao vjerodstojno, dok je obrana N.D.-a okarakterizirana kao ‘paušalna, nelogična i plošna’ te je shodno tome proglašen krivim za nasilničko ponašanje u obitelji. Stranke se na presudu Općinskog suda u Varaždinu mogu žaliti.