NETKO TRUJE LJUBIMCE U ISTRI: ‘Drugi pas mi je otrovan, prošli je umro na mukama… počinitelj mi je ušao u dvorište!’

Stanovnici Vodnjana iz Istarske ulice već se godinu i pol dana pitaju kakve to bolesne osobe žive oko njih koje truju njihove životinje.

Suzana Biasiol jedna je od stanarki spomenute ulice koja je za Glas Istre ispričala da nepoznati trovač već godinu i pol dana “operira” po naselju i da je usmrtio četiri životinje unutar ograđenog dvorišta. Riječ je o psu i četiri mačke, a ponovno je otrovan njihov šestomjesečni psić, dugodlaki belgijski ovčar.

“Imamo veliku okućnicu od oko tri tisuće kvadrata, ograđenu cijelom dužinom, u koju sada, očito, više ne možemo puštati životinje jer se ne usudim. Prije godinu i pol dana otrovane su nam tri mačke i naš tada godinu i pol dana stari pas mješanac. To je bio najbolji pas na svijetu, udomili smo ga kao štene jer ga je netko izbacio na ulicu, a mi smo ga uzeli i kao da je bio zahvalan što smo ga spasili. Samo što nije pričao, nikad nije lajao, nikad zarežao… i onda je pojeo nešto i umirao u najstrašnijim mukama, slinio, tresao se, cvilio, zavijao i plakao…”, prepričala je žena za Glas Istre.

Trovač dolazi u dvorište

“Prestrašno je to bilo za gledati i unatoč pokušaju veterinara da ga spasi ispiranjem želuca, da mu nekako pomogne, nije uspio i on je stvarno uginuo u strašnim mukama. Mačke još i brže jer su male. I sada smo, prije tri mjeseca nabavili ovog belgijskog ovčara, išli po njega u Bjelovar, on je spavao s nama u kući, nikad nije lajao, i stvarno ne znam kome je mogao smetati”, govori vlasnica psa iz Vodnjana.

Zabrinuta Suzana Biasiol veli da oko njih žive starije osobe, da nemaju problema sa susjedima i da nisu u nikakvoj svađi s njima. Ističe za Glas Istre da je pas stalno pod nadzorom te da ne šeta okolo po susjedstvu i radi štetu. Situacija je suprotna – njoj je netko ušao u dvorište i otrovao ljubimca.

