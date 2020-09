NETKO JE POLJOPRIVREDNICIMA ‘POBRSTIO’ 350 KG LJEŠNJAKA: Seljaci se boje o tome pričat, jer je bandi sve više, a maloprodajna cijena velika

Iako je veleprodajna cijena kilograma lješnjaka oko 50 kuna, a maloprodajna oko 90, kradljivci koji pustoše plantaže na daruvarskom području malo su požurili, jer nedozreli, osušeni lješnjak nema gotovo nikakvu kvalitetu, a time ni cijenu

Kad su se Mara i Franjo vratili s mora, ostali su nemalo iznenađeni time što su njihovi nasadi lješnjaka u Batinjanima pored Daruvara bili opustošeni. Zbrojem stabala bez plodova i umnoškom s prosječnim brojem kilograma po stablu, došli su do 350 kilograma ukradenih lješnjaka. Kada se to umnoži s između 10 i 20 kuna po kilogramu tek obranih plodova, preostalo im je policiji prijaviti oko 5200 kuna štete.

Sve više pljačkaških bandi

Mara i Franjo boje se otkriti svoja stvarna imena. Nije prvi put da im je netko “pobrstio” plantažu. Čak i da znaju tko je to učinio, neće reći, jer se boje odmazde. Naime, sve je više lokalnih bandi koje pljačkaju čitave urode i siju strah među seljacima.

“Mora to biti netko tko je znao da nas nema. Prijatelj je obilazio nasad pa samo mislili da je koliko-toliko zaštićen. Unatoč tome, jedan je veliki dio pokraden”, rezigniralo je pokazivala Mara novinaru Jutarnjeg opustošene nasade.

Svojih šest hektara plantaže koja im obično daje oko dvije tone lješnjaka, zaštitili su žicom, odnosno “električnim pastirom”, no ovoga puta im niti on nije pomogao. “U prvom redu služi da bi zaustavio divlje svinje. No, ni viši ‘pastir’ ne bi pomogao. Prijatelj ima električnu žicu visoku dva metra pa mu pokradu lješnjake”, tvrdi Mara.

Odlična maloprodajna cijena

Nije rijetkost, tvrde opljačkani seljaci, da netko tko nema nasade pusti glas o prodaji lješnjaka. U veleprodaji oni ne koštaju manje od 50 kuna po kilogramu, dok je u maloprodaji cijena gotovo pa dvostruko veća. No, od Marinih lješnjaka, lopovi će imati slabu zaradu. Naime, njoj, ali ni daruvarskom pročelniku za poljoprivredu, Ratku Vukoviću, nije jasno zašto netk krade zelene lješnjake. Naime, Daruvarci sade isključivo istarski lješnjak, koji će dozrijeti tek za nekoliko dana. Onaj tko je obrao zelene lješnjake može ih osušiti i prodati, ali su takvi lješnjaci jako loše kvalitete.

Inače su lješnjaci na daruvarskom području unosan posao. Pročelnik Vuković je istaknuo da je ondje posađeno stabala na čak 600 hektara, a sam Grad podupire sadnju s 50 posto cijene sadnice, do iznosa od 5000 kuna po OPG-u. Slaba je to utjeha Mari i Franji, jer im je ove godine prije lopova mraz uništio dio lješnjaka, pa će sami obrati možda 30 posto uobičajenog uroda, pod uvjetom da netko opet ne bude brži.