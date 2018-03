NET.HR DOZNAJE – OSUĐEN JE MANIJAK S JORDANOVCA! Pred školom je pokušao oteti djevojčicu (10), evo kakvu je kaznu dobio

Sud kaže da je optuženi svojim drskim ponašanjem vrijeđao moralne osjećaje građana i remetio njihov mir.

Manijak s Jordanovac, 50-godišnjak koji je pokušao odvesti djevojčicu ispred tamošnje osnovne škole, proglašen je krivim na Prekršajnom sudu u Zagrebu. Iako se nikada nije pojavio na sudu, niti ispričao svoju verziju događaja, sud mu je izrekao kaznu od 30 dana zatvora uvjetno na godinu, a dobio je i zabranu približavanja Osnovnoj školi Jordanovac na manje od sto metara.

Evo što je istražiteljima ispričala djevojčica

Sudski je to epilog afere iz studenog prošle godine kada je 10-godišnja djevojčica prijavila muškarca koji ju je zaskočio u blizini škole. Bio je 6. studeni oko 14.10 sati kada se 50-godišnjak obratio djevojčici riječima: “Tvoja me mama poslala da te odvedem doma”. Uhvatio ju je za ruku očito pokušavši ju odvesti. Nakon što je slučaj prijavljen, idući dan oko 17 sati uhićen je. Već idući dan pušten je na slobodu, a na sudu se nikada nije pojavio iako je tri puta pozivan.

MANIJAK S JORDANOVCA VIŠE SE NE SMIJE PRIBLIŽITI ŠKOLI: Podignuta optužnica protiv muškarca koji je pokušao oteti curicu u Zagrebu



Policajac iz policijske postaje na Maksimiru potvrdio je na sudu da je djevojčica 6. studenog došla u njihovu postaju u pratnji oca i prijavila što ju joj se tog dana dogodilo pred Osnovnom školom Jordanovac.

“Bila sam pred školom jer sam se trebala naći sa sestrom da joj predam ključ od stana. Taj čovjek me zaustavio i rekao mi da ga je poslala moja mama i da me mora odvesti doma. Bila sam zbunjena jer ga nisam poznavala. Približio mi se i uhvatio me rukom za jaknu. To me prestrašilo pa sam se počela otimati. Udarila sam ga nogom i pobjegla u školu”, ispričala je policajcima djevojčica. Potvrdila im je da se jako prestrašila jer je to bio čovjek kojeg nije poznavala.

OVO JE MUŠKARAC KOJI JE POKUŠAO OTETI CURICU PRED ŠKOLOM: ‘Tvoja me majka poslala po tebe’

Opisao je kako je istražujući ovaj slučaj razgovarao i sa sestrom ove djevojčice. Ona je, naime, kroz prozor primjetila sestru kako trči prema školi, te jednog muškarca kako se udaljava. Policijski inspektor došao je i do fotografije muškaraca kojeg se povezivalo s ovim incidentom, no nakon što ga je pronašao ovaj je negirao bilo kakvu vezu s presretanjem djevojčice pred školom.

Inspektor: Taj muškarac čudno se ponašao

“Iskusan sam inspektor i njegovo ponašanje bilo mi je čudno. Način na koji je govorio ukazivao mi je da je upravo on osoba koja je prišla toj djevojčici”, svjedočio je na sudu policajac. Njegov kolega potvrdio je kako je ovaj incident jako uznemirio djevojčicu, ali i ostalu djecu iz Osnovne škole Jordanovac.

“Uznemireni su bili i roditelji djece, ali i svi ostali koji su doznali za ovo što se dogodilo pred školom”, potvrdio je drugi policijski inspektor.

Sud ga je na kraju proglasio krivim zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, i to Članka 6. koji propisuje kaznu za naročito drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu.

“Sud smatra da je okrivljenik ovakvim svojim neprimjerenim ponašanjem na javnom mjestu u odnosu na maloljetnu osobu, vrijeđao i moralne osjećaje građana, te narušavao njihov mir”, zaključeno je u presudi.