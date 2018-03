Suđenje na riječkom Županijskom sudu zatvoreno je za javnost

Nesuđeni stanar Big Brothera, 32-godišnji Aleksandar Neradin iz Makarske, danas se pojavio na sudu u Rijeci gdje odgovara za “spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina”. Riječ je optužnici da se dvjema djevojčicama od 13 i 16 godina predstavljao kao djevojka od 17 godina, slao im gole fotografije djevojčica pa tražio da pošalju svoje te i one na kojima se dodiruju po intimnim dijelovima. Za sve to prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora.

Suđenje u riječkom Županijskom sudu zatvoreno je za javnost, ali upućeni u proces navode da je glavna rasprava nastavljena saslušanjem svjedoka koje je počelo jučer. Detalji se u javnost ne iznose jer je riječ o maloljetnim žrtvama. Ni on sam danas nije želio odgovarati na pitanja novinara. “Ne bih zasad ništa govorio o slučaju bez konzultacije sa svojim odvjetnikom”, kazao je tek kratko za Novi list.



Neradinu je suđenje u Rijeci počelo krajem siječnja, a nakon prve glavne rasprave na spomen idućeg ročišta kazao je da će možda biti spriječen zbog nekakvog snimanja za televiziju. Tada nije bilo poznato da je riječ o Big Brotheru.

Mračni dio života

No, njegova Big Brother avantura nije dugo potrajala, dan kasnije je izbačen iz kuće kad je na vidjelo izbio mračni dio njegovog života i teške sumnje. S RTL-a su naveli kako je ugovorom jamčio da nije kažnjeno gonjen niti pravomoćno osuđivan te da taj dio nije ispoštovao što je bio razlog za raskidanje ugovora s tom TV kućom.

Nakon izbijanja afere Neradin je u medijima izjavljivao da je nevin te da je u biti on žrtva spleta tehničkih peripetija nakon kojih je prst optužbi za pedofiliju neosnovano uperen prema njemu. Objašnjavao je da je to prešutio RTL-u jer si nije htio upropastiti priliku.