NEŠTO JE ČUDNO U POLICIJSKOM PRIOPĆENJU O NESREĆI: Susjedi su rekli jednu ključnu stvar, ovo baca novo svjetlo na cijelu priču

Prometni stručnjaci komentirali su prometnu nesreću u Vinkovcima u kojoj je u subotu oko 10 sati teško ozlijeđena djevojčica nakon što je na nju naletio osobni automobil Peugeot 308 kojim je upravljala ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac koja u tom trenutku nije imala važeću vozačku dozvolu, kao i izvješće PU vukovarsko-srijemske, piše Jutarnji list.

Nigdje nema prijelaza

U izvještaju PU vukovarko-srijemske navodi se kako se spomenuta nesreća dogodila u ulici Ćirila i Metoda i to nakon što je djevojčica neoprezno prelazila cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza, nakon čega je došlo do udara automobila koji se kretao kolnikom.

Međutim, kako se doznaje od ljudi koji žive u ulici u kojoj se dogodila nesreća u cijeloj ulici nema niti jednog pješačkog prijelaza, te nije najjasnije zašto je upravo policija koja tu informaciju posjeduje istaknula da je djevojčica prelazila ulicu izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Što se ustvari dogodilo pokazat će rezultat očevida Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, koje mora uzeti u obzir sve okolnosti ove nesreće i odlučiti hoće li se pokretati ikakav postupak, dok policija za sada nije podnijela prijavu za izazivanje prometne nesreće.

‘Djevojčica je udarila auto, a ne obratno’

Profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Marko Ševrović komentirao je za Jutarnji činjenicu što se u samoj ulici u kojoj se prometna nesreća dogodila nema označenog pješačkog prjelaza

“U takvim slučajevima pješaci ulicu mogu prelaziti na bilo kojem njenom dijelu ali s povećanim oprezom. No, i vozači moraju voziti s dodatnim oprezom tim prije što je ulica u naseljenom mjestu“, kazao je Ševrović.

Naglašeno ‘van obilježenog pješačkog prijelaza’

Upravo zbog toga, izuzetno je zanimljivo što je u policijskom priopćenju navedeno kako je djevojčica prelazila cestu van zebre.

“Mogli su kazati da je prilikom prelaska ceste na djevojčicu naletio automobil. Ovako je policija je zapravo objavila da je djevojčica udarila auto, a ne obratno“, kazao je jedan ugledni prometni stručnjak“.

Kako u ovom trenutku nije poznato previše detalja o nesreći, prometni stručnjaci nisu željeli analizirati mogući uzrok nesreće niti procjenjivati kojom brzinom se vozilo kretalo, međutim kako djevojčica nema ozljedu glave to može ukazivati kako nakon udarca nije odletjela što pokazuje da je brzina vozila bila mala.

Neki od pojedinih sugovornika navode kako je Žalac mogla voziti i velikom brzinom, ali je na vrijeme uočila pješakinju te je brzo reagirala i kočila. Što se ustvari dogodilo u subotu ujutro u ulici Ćirila i Metoda, znat će se nakon što stigne rezultat očevida mjesta nesreće.

Nevažeća vozačka dozvola

Prometni prekršaj za koji se zna da ga je počinila ministrica Žalac jest vožnja s nevažećom vozačkom dozvolom, što se i navodi u službenom priopćenju policija. Kako je sama ministrica navela na svojem Facebooku na kojem se obratila javnosti ‘propustila je obnoviti vozačku dozvolu’.

Ono što je izuzetno važno je pod kojim je uvjetima istekla vozačka dozvola, naime ako je samo istekla to s pravne strane nije veliki problem. No, važno će biti kada se to dogodilo i ustvari koliko dugo ministrica vozi bez vozačke dozvole.

Ministrica bi se mogla naći u problemima

Prometni stručnjaci postavljaju pitanje ima li Žalac uvjete za izdavanje vozačke dozvole, odnosno postoje li ikakva liječnička, odnosno zdravstvena, ograničenja za dobivanje vozačke dozvole. U tom slučaju, ministrica bi se mogla naći u problemima i tada prometna nesreća dobiva posve novi kontekst.

U ovom trenutku policija je ta koja ima informacije o eventualnim zdravstvenim ograničenjima za izdavanje vozačke dozvole, te će vještačenje utvrdili koliko bi ta eventualna zdravstvena ograničenja utjecala na samu nesreću.