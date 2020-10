NESTAO MLADIĆ OSUMNJIČEN ZA BRUTALNO SILOVANJE U PODSTRANI: ‘Nije mogao više izdržati. Nadam se samo da nije sebi naudio’

Šimac je javnosti postao poznat prije osam godina kao glavni osumnjičeni u slučaju u kojem je u Podstrani kod Splita teško stradala 20-godišnja djevojka koja je u splitsku bolnicu dovedena u teškom stanju

Na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba splitska je policija objavila da se od 15. listopada traga za Rokom Šimcem (28) iz Splita, koji je nepravomoćno osuđen na 4,5 godine zatvora zbog ozljeđivanja djevojke na “krvavom tulumu” u Podstrani.

“Nije mogao više izdržati taj pritisak. Postao je depresivan. Mi smo policiji pomogli koliko smo mogli, naveli bi on možda mogao biti. Čekam da ga nađu, trebali su već. Nadam se samo da nije sebi naudio”, kazao je za 24sata otac 28-godišnjeg Roka.

Kaže kako je čin njegovog sina za svaku osudu no dodaje: “On ne pije, a taj dan je pio, možda su mu što u čašu ubacili. Nije on imao namjeru toliko joj nauditi, smatra da je sve velika nepravda. Pa on i ta djevojka u par navrata su se i našli nakon što je ona izašla iz bolnice. Njega to strašno muči, godinama, već osam godina to njega izjeda, izludio je. Sada ga je čekala odluka Vrhovnog suda, ročište je zakazano 29. listopada, to ga je ispalilo”.

‘Stigmatizirani smo’

Roko je nakon jezivog događaja prekinuo studij ekonomije na četvrtoj godini. Kako kaže njegov otac, nije nastavio sa studijem zbog svega što se dogodilo.

“Naša je obitelj stigmatizirana, misle da smo svi kriminalci. Meni su srušili dvije kuće u Rogoznici, od čega jednu greškom, nisu smjeli. Onda su me nedavno radnici na drugom gradilištu optužili da sam im dolazio prijetiti, a to nije istina i to sam dokazao. Sve je to utjecalo i na njega i njegovo stanje”, kazao je potresen otac nestalog mladića.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu teretilo je Šimca za spolni odnošaj bez pristanka i ubojstvo u pokušaju svoje vršnjakinje, a u studenom 2016. godine Županijski sud u Splitu izrekao mu je nepravomoćnu presuda od četiri i pol godine zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda s trajnom posljedicom i spolnog odnosa bez pristanka.

Nesvakidašnji zločin dogodio se na zabavi u kući u Podstrani 16. studenog 2012. kada je djevojka u kritičnom stanju dovedena u KBC Split, a liječnici su utvrdili da je zbog teških ozljeda vagine i debelog crijeva izgubila puno krvi. Operacija je trajala nekoliko sati, a nakon nje imala je još nekoliko operacijskih zahvata. Djevojka je preživjela, no ozljede su ostavile trajne posljedice.