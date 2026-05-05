Nestao je zagrebački kantautor Igor Agejev, već tjedan dana nitko ne zna gdje je
Već tjedan dana nema ni traga ni glasa 46-godišnjem Igoru Agejevu iz Zagreba, koji se krajem travnja udaljio s adrese u Kupjačkog ulici.
Mladić visok 189 centimetara ima smeđe oči i okruglo lice. Srednje je tjelesne građe, ćelav te ima okruglo lice.
Mediji navode da je riječ o zagrebačkom kantautoru. Nema detalja o tome što je nosio u trenutku nestanka 29. travnja.
Nestanak se vodi u zagrebačkoj policijskoj upravi, koja apelira na građane da joj se jave ako imaju korisne informacije o nestalom.
To mogu učiniti u najbližoj policijskoj postaji, pozivom na broj 192 ili putem mail adrese [email protected].
