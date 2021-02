NESTAO 33-GODIŠNJAK U ZAGREBU, NJEGOV OTAC OBJAVIO DIRLJIVU PORUKU: ‘Sine, ako ovo vidiš…’

Njegov otac, Dražen Patarčić, na društvenim je mrežama napisao dirljivu poruku i poručio mu kako ne postoji problem koji je nerješiv

Vedran Patarčić, 33-godišnjak iz Zagreba, posljednji put je viđen u petak u Ulici Janka Matka. Ima zelene oči, kestenjastu kosu i visok je oko 170 cm. Slabije je tjelesne građe. Vedran je u trenutku nestanka bio odjeven u crnu jaknu, crne hlače i bijele tenisice.

Njegov otac, Dražen Patarčić, na društvenim je mrežama napisao dirljivu poruku i poručio mu kako ne postoji problem koji je nerješiv:

“Nestao je moj sin. Ako netko išta zna, molim da me kontaktirate. Sine, ako vidiš ovu poruku, nemoj odustajati od života. Još danas, već sada može biti bolje, život je neprocjenjiv. Vjeruj da ima ljudi kojima je stalo do tebe. Ne postoji problem koji je nerješiv. Volim te.

Policija moli građane za pomoć

My son is missing. If anyone knows anything, please contact me. Son, if you see this message, don’t give up on life. Even today, already now it can be better, life is priceless. Believe that there are people who care about you. There is no problem that is unsolvable. I love you”.

Policija moli građane da, ako imaju informacije o Vedranu Patarčiću, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192 ili jave na stranicu nestali@nestali.hr.