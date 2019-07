NESRETNI TATA UBOJICE SOCIJALNE RADNICE: ‘Da sam mogao i naslutiti, ja bih ga odmah prijavio policiji. Bol je ogromna’

Otac Andrije, ubojice koji je ubio socijalnu radnicu Blaženku Poplašen i ranio pravnika Ivana Pavića, rekao je da bi i sam prijavio policiji sina da je znao što će napraviti

Alojz Drežnjak (95), otac Andrije (61) koji je prošlog utorka u Centru za socijalnu skrb u Đakovu hicima iz pištolja ubio socijalnu radnicu, Blaženku Poplašen (50) te ranio njenoga pravnika Ivana Pavića (35), pa pobjegao, rekao je za 24sata da je njegov sin psihički bolestan i da bi ga sam prijavio policiji da je znao što će napraviti.

“Ne odobravam to što je učinio moj sin. Da sam mogao i naslutiti da će takvo nešto napraviti, ja bih ga odmah prijavio policiji”, kaže Alojz te dodaje da se Andrija nije slagao s tim što su mu odredili socijalnu radnicu za skrbnicu, da liječio nekoliko puta u Popovači te da mu je bilo lošije kada bi se vratio.

ANDRIJA KOJI JE UBIO SOCIJALNU RADNICU IMA VRLO MRAČNU PROŠLOST: ‘Kako takav čovjek može biti na slobodi?’

Stavljao je socijalnu pomoć na stranu

Alojz sina nikada nije vidio s oružjem i ne zna odakle mu pištolj. “Pretpostavljam da je pištolj kupio od nekoga. Novac koji su našli kod njega je uštedio. Radio je i primao socijalnu pomoć i to stavljao na stranu. Ja sam teško bolestan, prije nekoliko godina me pogazio auto, još me sve boli, ali bol zbog toga što je moj Andrija učinio veća je.”

Teško ozlijeđeni pravnik Pavić i dalje se nalazi u osječkom KBC-u u teškom stanju, a Andrija je u istražnom zatvoru u trajanju od najmanje mjesec dana. Inače, Andrija Drežnjak bio je već i prije osuđivan. Za nanošenje tjelesne ozljede dobio je kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca uvjetno, potvrdio je Općinski sud u Osijeku za 24sata.

Bila je vrlo vrijedna

“Blaženka je bila vrlo vrijedna. Živjela je svoj posao, koji je nerijetko donosila kući. Znala mi je pričati o pojedinim problemima koje ima na poslu, ali smatrala je da to tako mora biti. Voljela je sve, pomagala je svima koji su od nje tražili pomoć. Bila je divna sestra i veliki borac”, ispričao je za 24sata Marko Poplašen, brat pokojne Blaženke.

UBOJICA SOCIJALNE RADNICE S OSMJEHOM STIGAO NA SUD: ‘Ko da vode predsjednika!’; Branitelj pokrenuo pitanje ubrojivosti

ĐAKOVAČKA POLICIJA JE NAPRAVILA GADNE PROPUSTE: Zbog ubojstva socijalne radnice odgovarat će čak četiri policajca