NEPOPRAVLJIVI PODRAVAC: Stalno vozi bez položenog vozačkog, u 2 godine skrivio 16 prekršaja; Oduzeli mu auto i dali ‘masnu’ kaznu

Danas je na Prekršajni odjel koprivničkog Općinskog suda doveden 27-godišnjak koji je u srijedu u 16:40 sati u Drnju vozio prije stjecanja vozačke dozvole. Mladić je na mjestu prekršaja i uhićen.

Portal ePodravina prenosi kako je vozaču u razdoblju od 1. kolovoza 2019. do 3. veljače 2021. godine, ovo četvrti pokušaj upravljanja motornim vozilom prije položenog vozačkog ispita. Dva puta je već pravomoćno kažnjen za istovrsni prekršaj te mu je privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.

Prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici obaviješten je o tome te oni odlučuju o daljnjem postupku s oduzetim vozilom. Vozač je u žurnom prekršajnom postupku kažnjem novčanom kaznom od 12.600 kuna te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od pola godine.

Privremeno oduzeti osobni automobil vratit će se vozaču po pravomoćnosti sudske presude, odlučio je sud. S obzirom na to da se radi o recidivistu, on je od rujna 2019. do veljače 2021. u tri navrata zatečen u 16 prometnih prekršaja koje je naravno on skrivio, piše ePodravina.

