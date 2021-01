MUČAN ZLOČIN: Ženu oteli i silovali bivši muž i njena majka, tortura je trajala od njene 16. godine

Početkom srpnja prošle godine ženu s područja Rijeke napali su muškarac i žena, a ona je šest mjeseci nakon napada otvorila dušu i ispričala kako je riječ o njeno bivšem suprugu i majci koji su je sustavno godinama maltretirali

Početkom srpnja prošle godine, javnost je bila šokirana viješću o silovanju i otmici u Primorsko-goranskoj županiji. Počinitelji su uhićeni, a slučaj je preuzeo i DORH, koji je tada priopćio:

“Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je, na temelju kaznene prijave žrtve i izvješća policije te dokumentacije dostavljene uz izvješće, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 43-godišnjaka zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv spolne slobode, protupravnog oduzimanja slobode, tjelesne ozljede i nasilja u obitelji. Istraga će se provesti i nad 65-godišnjakinjom zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode, tjelesne ozljede, nasilja u obitelji i kaznenog djela prijetnje. Osnovano se sumnja da su okrivljenici početkom srpnja na području Primorsko-goranske županije presreli blisku im žensku osobu (42), fizički ju napali, vrijeđali pogrdnim nazivima, strgali s nje svu odjeću i pritom ju više puta udarili nanijevši joj ozljede…”

Tortura od 16. godine

Šest mjeseci kasnije, svoju je tešku ispovijest RTL-u ispričala žrtva tog monstruoznog napada i otkrila kako je riječ o njenom bivšem suprugu i vlastitoj majci. Rekla je kako je taj napad bio samo vrhunac torture koja je trajala od njene 16. godine.

“Bivši suprug i ja smo bili u braku 22 godine, a zajedno smo od moje 16 godine. Prve batine sam od njega dobila još dok smo hodali, a istukao me i kada sam bila trudna. Iako je znao dići ruku na mene jer je imao faze kada bi pio, njegovo zlostavljanje je više bilo psihičko. Proglašavao me ludom, prijetio da će me zatvoriti na psihijatriju… Dugo mi je trebalo da pozovem policiju nakon jednog u nizu fizičkih napada na mene. Bilo me sram. Mislila sam da sam doista ja nešto kriva, a s druge strane sam i samu sebe krivila kako sam si to dopustila.

Znala sam i za njegove nevjere. Svako ljeto kada bismo zaposlili neku djelatnicu u našoj trgovini on bi je zavodio. Kada bih mu prigovorila obrušio bi se na mene da umišljam i da sam luda. A onda se pojavila jedna žena u koju se zaljubio i to mi je priznao. Rekao mi je da je voli, da je to ljubav njegova života i da želi rastavu braka. Pokušala sam ga odgovoriti od toga iako mi danas nije jasno zašto sam to činila. Valjda zbog djece”, kazala je ova žena.

Razveli su se u listopadu 2019. godine. No, krajem veljače sljedeće godine ponovno su se pomirili i živjeli zajedno, sve do sredine lipnja. Mjesec dana kasnije uslijedio je grozni napad.

“U tom periodu je pokazivao iznimnu ljubomoru. Svaki put kada bi mi zazvonio mobitel, optuživao me za nevjeru. Rekla sam mu da to više tako neće ići. Problem je bio što sam ja u periodu dok smo bili odvojeni započela jednu vezu koju sam ubrzo prekinula. Međutim, on me stalno prozivao zbog toga. Opet smo se razišli”, ispričala je žena te opisala što se dogodilo na dan napada.

Gnjusno zlostavljanje

Opisala je kako su je bivši muž, ali i njena majka maltretirali – podrapali su joj haljinu, udarali je i čupali za kosu., a bivši muž ju je i silovao. “Tukli su me, vrijeđali i omalovažavali oko sat vremena”, kazala je ova žena za RTL.

Bivši suprug se sada nalazi u pritvoru, ali majka je na slobodi i dalje joj zagorčava život. Žrtva ovog zločina ispričala je kako je njena majka oduvijek bila na strani bivšeg supruga, a sestra sada vidi priliku da se materijalno okoristi.

“Samo bih željela nastaviti normalno živjeti, ali bojim se da se to više nikada neće dogoditi. Noću sam u košmarima, danju se ne mogu posvetiti obavezama kao što sam to prije mogla. Zna se dogoditi da samo briznem u plač jer mi se neprestano te slike vraćaju. Redovito idem na razgovore psihijatrici koja je divna žena, ali me ovo ipak toliko potreslo da ne mogu samo tako to izbrisati. Nadam se da će s vremenom ipak biti lakše”, završila je svoju bolnu priču.

