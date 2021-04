NEKOLIKO LJUDI BRUTALNO PRETUKLO MALOLJETNIKA U ZADRU: ‘Kad sam vidio kako ga mlate, nisam mogao vjerovati’

Četvorica starijih i snažnijih mladića okomila su se na dječaka između 14 i 16 godina te ga divljački prebila bokserom nasred ulice u Zadru

Nekoliko je ljudi u četvrtak navečer brutalno pretuklo mladića u ulici bana Josipa Jelačića u Zadru. “U 20:15 sati dobili smo dojavu građana o fizičkom napadu. Na teren su izašli policijski službenici te djelatnici Hitne koji su ozlijeđenog mladića prevezli u zadarsku Opću bolnicu”, potvrdili su za Zadarski iz policije te dodali da je istraga u tijeku te da će ozljede biti naknadno utvrđene.

No, prema pričanjima svjedoka, radi se o dječaku između 14 i 16 godina starosti, kojeg su napala četvorica mladića. Svjedok tvrdi da su mladići bili stariji i fizički snažniji od žrtve.

“Kad sam vidio kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil nasred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić je ostao nepomično ležati na tlu. Ležao je nepomično, ali je bio pri svijesti. Nisam mu dao da se onesvijesti. Lice mu je bilo izranjavano od udaraca. Rekao je da su mu ti isti momci već prije prijetili. Također je rekao imena nekih od njih, odnosno znao je svoje napadače. Jedan od njih je bio plavokos. Zašto su mu prijetili, zašto su ga tako krvnički pretukli, ne znam, ali dječak se nije mogao pomaknuti. Ležao je nepomično, boljela su ga leđa, kao da mu je bila ozlijeđena kralježnica.

On je dijete. Dijete koje nema 40 kila. Pretukli su ga krvnički, brutalno. Da nisam slučajno prošao, što bi s njim bilo? Ubili bi ga s tim bokserom. Kad četvorica nekoga tako zaskoče, a rukama imaju bokser, to ne može biti nesreća. To nije spontano, to je osmišljeno i pripremano, to je za mene pokušaj ubojstva”, ispričao je svjedok koji je ostao šokiran onime što je vidio, slučajno se vozeći tom ulicom.

Nakon što mu je pritekao upomoć, okupili su se građani koji su ostali s mladićem do dolaska Hitne pomoći. Ubrzo je stigla i policija koja je uzela iskaze i započela očevid.