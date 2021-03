‘NE MOŽETE VJEROVATI!’; Medicinske sestre ukrale 40.000 kn od pacijenata na respiratorima; Sina žrtve šokirao ravnatelj

Dvije medicinske sestre KB-a Dubrava pljačkale su pacijente spojene na respiratore te im uzimale novčanike, nakit i mobitele, a potom bi prodavale zlatninu i kupovale razne predmete

Nakon koronapartyja, a potom i problema s infektivnim otpadom, novi teški skandal u najvećoj covid-bolnici u zemlji – KB Dubravi. Dvije medicinske sestre pljačkale su pacijente na respiratorima. Obje su, neovisno jedna o drugoj, od njih uzimale novčanike nakit i mobitele. Jedna ima 51 godinu, a druga 45. Otac Gorana Mrđe bio je jedna od žrtava njihova pljačkaškog pohoda.

“Nisam prvo vjerovao, govorim joj – pa tko bi dizao novce nekome u Covid bolnici u Dubravi. Vratim se i ponovno na mamin nagovor provjerim stanje računa. Šok poslije toga. Nevjerojatno, u dva dana se to dogodilo. Ne možete vjerovati”, govori Goran Mrđe za RTL.

Počastila se čizmama

Nije mu jasno kako je 51-godišnja sestra došla do PIN-a kartice njegova oca. No, s bankomata je podignula 10.000 kuna, pa otišla u obližnju prodavaonicu i počastila se čizmama. “On je bio pri svijesti tada… Sad, jel ga se iznudilo da kaže PIN, jel ga se pitalo da mi trebamo novac ili nešto. Ja se samo nadam da nije to! To bi mi bilo još gore”, rekao je Mrđe.

Četrdesetpetogodišnja sestra je, pak, opljačkala četiri pacijenta na respiratorima. Zajedno su ukrale gotovo 40.000 kuna. Glavna sestra u bolnici zgrožena je ponašanjem svojih kolegica.

“To je čin na koji se zapravo nikad nitko ne bi trebao odlučiti, pogotovo u ovako jednoj profesiji i mislim da za takvo ponašanje u Kliničkoj bolnici nema mjesta”, rekla je glavna sestra, Ana Primorac, a Mario Gazić, predsjednik Komore medicinskih sestara i tehničara se nadovezao: “Ovo djelo ne služi nikome za čast, pogotovo ne našoj profesiji. Naglašavam da je to djelo jednog pojedinca i da će taj pojedinac snositi odgovornost za svoje djelo.”

Ljaga na bolnicu

Sin opljačkanog pacijenta je stupio u kontakt s ravnateljem bolnice, Ivicom Lukšićem, nakon što je sve prijavio policiji. “Nije bitno je li moj tata pokraden tamo. Samo je rekao da bi to bila ljaga na bolnicu. Samo se bolnica treba spasiti, a ostalo se sve zataškava – očito je tako kod nas”, poručio je Mrđe.

Ravnatelj se, pak, oglasio priopćenjem: “Iznimno nam je žao što ovakvo nedopustivo ponašanje baca sjenu na sve ono dobro, profesionalno i požrtvovno što je u KB Dubrava učinjeno tijekom ove pandemije. (…) U narednom periodu poduzet ćemo odgovarajuće korake i učiniti sve kako bismo iskorijenili ovakvo ponašanje nedostojno naše ustanove.”

Na skandal se osvrnuo i ministar zdravstva. “Apsolutno će biti daljnjeg postupanja, ali ne samo u sferi medicinskog djelovanja nego i sferi poštovanja zakona općenito. Riječ je o izrazito teškom, i moralnom djelu, ali isto tako i kaznenom djelu”, poručio je Vili Beroš.

