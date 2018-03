NASTAVLJA SE PROCES TEŽAK 21 MILIJUN KUNA: Bliski Kalmetin suradnik otkrio zašto je snimljen filmić zbog kojeg mu se sudi

Ispitivanjem Branka Bačića, bivšeg državnog tajnika u mandatu ministra Božidara Kalmeta nastavljen je proces optuženima za izvlačenje milijuna preko cestarskih tvrtki.

Filmić “Prometna renesansa” zbog čijeg se naručivanja sudi bivšem ministru prometa Božidaru Kalmeti napravljen je kako bi se promovirali radovi ministarstva u njegovom mandatu.

“Željeli smo pokazati što smo radili od 2004. godine kako bi na izborima 2007. godine građani to mogli ocijeniti”, rekao je Branko Bačić, aktualni predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a svjedočeći na nastavku suđenja Kalmeti i suoptuženima za izvlačenje novca iz javnih tvrtki, te izradu, prema USKOK-ovoj optužnici nepotrebnog i preplaćenog filmića “Prometna renesansa”. Sumnja se da je Kalmeta sa svojim bivšim suradnicima iz cestarskih poduzeća izvukao oko 21 milijun kuna. Iako svi te optužbe odbacuju, dvojica krunskih svjedoka – Josip Sapunar, bivši član uprave HAC-a i Igor Premilovac, vlasnik tvrtke Remokrer preko koje se novac izvlačio, priznali su svoje sudjelovanje u tom kriminalnom lancu.

Bačić nije čuo ni za kakve nezakonitosti

Branko Bačić, iako je bio državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dok ga je vodio Kalmeta, ni za kakve malverzacije nije čuo. Danas je na sudu uvjeravao kako je Sandro Vukelić, optuženi bivši voditelj gradnje u luci Gaženica preko koje je također izvučen dio novca, na tu funkciju postavljen zbog svog znanja i iskustva u upravljanju sličnim kapitalnim projektima. No, o kojim se ranijim Vukelićevim projektima radilo Bačić nije znao.



“Ne znam točno kada je Vukelić zaposlen. U Ministarstvu smo puno razgovarali o potrebi angažiranja čovjeka koji će moći voditi taj projekt. U to je bio uključen Kalmeta kao ministar, no on nikada nije sugerirao da se bilo što radi mimo zakona niti je nametao kadrove. Nije tražio ni da se za pojedine poslove angažiraju određene tvrtke”, pojašnjavao je Bačić koji se prisjeća prijateljskog okruženja u kojem je s Kalmetom surađivao.

Film kao dokument jednog vremena

Prema njegovim riječima u ime Ministarstva prometa nitko nije bio posebno zadužen za projekt luke Gaženica, no kako se radilo o gradnji u Zadru Zdravko Livaković, drugi državni tajnik, koji je kao i Kalmeta bio iz tog grada bili su usredotočeni na ono što se tamo zbivalo. I Livaković je sada među optuženima.

“Svrha filma što ga je ministar naručio bilo je da se pred izbore 2007. pokaže koliko smo bili uspješni ranijih nekoliko godina”, nastavio je Bačić koji ne zna je li bilo natječaja za izradu filma. No, ponovno je uvjeren da je Kalmeta sve napravio prema pravilima javne nabave. Filmić je, inače, stajao 612 tisuća kuna, a njegova produkcija povjerena je tvrtki Fimi media Nevenke Jurak. “Željeli smo ostaviti dokument jednog vremena”, dodao je Bačić naglasivši kako Kalmetino ministarstvo nije bilo jedino koje je naručivalo takvu promidžbu. O prikazivanju filma u javnosti trebao je odlučiti sam Kalmeta.