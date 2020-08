NASTAVLJA SE POTRAGA ZA NESTALIM POLJAKOM: ‘Planinarima koje je sreo rekao je da nema dovoljno vode’

‘To je područje koje je najteže za pretraživanje, kazao je pročelnik HGSS-a Makarska

Nastavlja se intenzivna potraga za nestalim Poljakom na Biokovu, kojem se gubi trag od petka 31.07.2020. u 15:00 sati, a posljednja poznata lokacija nestale osobe je predio između Bukovca i Sv. Ilije. U trenutku nestanka osoba je imala sportske tajice, bijelu majicu, plavo bijelu kapu i sportski sat na ruci.

Pročelnik HGSS-a Makarska, Ante Kukavica, za Morski.hr kazao je kako su nestaloga vidjela dvojica planinara.

“To je bilo zadnje viđenje, nakon što je supruzi poslao fotografiju i poruku. Srelo ga je dvoje poljskih planinara i rekao im je da ne zna hoće li na Svetog Iliju i da nema dovoljno vode. Bio je upoznat sa stazom i radi se o iskusnom trekeru. Imao je čak tracker na satu, a sat se mogao i locirati da je bio uključen internet preko mobitela. Sad je popularno da ih se prati na linku, jer to rade trekeri kad trče”, kazao je Kukavica.

Ima nade

“To je popodne bilo i grnmljavinsko nevrijeme i on je dosta odmakao, mogao je biti i dosta niže od ove posljednje poznate pozicije. Trenutno pretražujemo i mjesta gdje su ljudi i do sad griješili. To je područje koje je najteže za pretraživanje i moram naglasiti, najopasnije u domovini!”, naglasio je.

Na pitanje kakva je mogućnost preživljavanja na velikoj vrućini, bez vode i uz moguće ozljede, odgovara:

“Mogućnost preživljavanja je takva da smo na Mljetu našli čovjeka nakon 5-6 dana u ovakvim uvjetima. Čovjek je mlad, ima 40 godina, sportaš je i ne radi se o nepromišljenom strancu, kao što imamo puno akcija prema takvima. Imao je isplaniranu rutu koju je skinuo, nije mu prvi put. Statistički, mi tražimo živog čovjeka!”, zaključio je Kukavica.