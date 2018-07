NASILNIKU IZ SPLITA PRIJETI ZATVOR: Osam godina zlostavljao ženu i djecu, evo kakve je sve grozote radio

Zbog obiteljskog je nasilja sud odlučio da će ga udaljiti iz obiteljske kuće, a izdana mu je i zabrana približavanja članovima obitelji. Zabranjeno mu je uspostavljati izravne i neizravne veze s njima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 43-godišnjeg muškarca zbog zlostavljanja djece, obiteljskog nasilja i ilegalnog posjedovanja oružja.

Pljuvao je, šamarao, čupao za kosu i vrijeđao pred djecom

Zbog toga su za njega zatražene dvije godine zatvora. Slobodna Dalmacija piše da je tijekom punih osam godina zlostavljao suprugu i djecu. Suprugu je često zastrašivao i ponižavao te joj govorio da je krava, kurva i štraca. Pljuvao ju je, šamarao i čupao za kosu, a prijetio joj je i ubojstvom, sve to pred djecom.

Isto je radio i kćeri, dok je sinovima govorio da su glupani, debili i pederi, također ih šamarajući i gurajući na zid. Kćer je jednom prilikom 2015. godine udario i vrijeđao jer je ona odbila s njim učiti voziti automobil. U ljeto 2017. godine je više puta po licu i glavi udario starijeg sina, nakon što mu je on rekao da ne zna promijeniti utičnicu koju je nasilni otac prethodno razbio.

Žena ublažila udarac kćeri

U ožujku ove godine je zlostavljao suprugu kada je nasrnuo na kćer, koju je majka zaštitila i tako ‘ublažila udarac’. Vrhunac je bila situacija u kojoj je zlostavljana supruga rekla da će pozvati policiju, a on je u kuću tada došao s dvije puške, prijeteći da će pobiti i suprugu i djecu. On je negirao sve za što ga se optužuje, rekavši da je bilo samo ‘zategnutih situacija’, no da on ne bi nikome naudio. Priznao je samo vrijeđanje, ali ne i fizičko zlostavljanje, piše Slobodna Dalmacija.

Kći mu sada ima 18 godina, a sinovi 10 i 15. Zbog obiteljskog je nasilja sud odlučio da će ga udaljiti iz obiteljske kuće, a izdana mu je i zabrana približavanja članovima obitelji. Zabranjeno mu je uspostavljati izravne i neizravne veze s njima.