NASILNA POLICIJSKA RACIJA U POZNATOM ZAGREBAČKOM KLUBU!? ‘Bespomoćan sam gledao kako mi pomahnitali specijalci tuku sina’

Saksofonist i skladatelj Mak Murić, poznat i kao unuk hrvatskog slikara Ede Murtića, tvrdi na svojem Facebooku profilu kako je u subotu navečer došlo do nasilne policijske racije u klubu Funk u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici.

“Jučer je bila racija u Funku. Policajci su trenirali silu i dokazivali gdje su i šta su, zašto su ovdje i slično. Ja sam zajedno s Reneom Rehakom i njegovim ocem, te nekom prolaznicom završio u pritvoru jer sam otišao na WC, a nisam znao da je postupak pitati nekoga – iako se uopće ne slažem s čitavim konceptom racije – (ovo je bilo nakon što sam već bio “provjeren” i dobio svoje podatke natrag).

U Funku je bilo sigurno preko 25 policajaca interventne, nitko me nije ništa pitao dok sam odlazio na WC i onda je lik banuo unutra i izvukao me van te sam naravno poludio. Imao sam dvije opcije, ići u policijsku ili ići u policijsku. Rene i njegov otac došli su vidjeti što se događa i njih su policajci doslovce tukli na cesti. Jedna prolaznica je reagirala, i nju su nasilno priveli samo zbog reakcije “Što to radite pobogu ?!?”. Uglavnom, ne smijemo dopustiti da ovakvo SS-ovsko nasilje zavlada. Nismo stoka i za ovo (ne) plaćamo poreze”, napisao je Murtić.

Murtić je na Facebooku objavio i fotografije ozljeda za koje tvrdi da ih je zadobio njegov prijatelj Rene tijekom racije.

Poslali smo upit Policijskoj upravi zagrebačkoj vezano za navedeni slučaj i odgovor ćemo objaviti kad stigne.

‘Demonstracija sile’

Na Facebook stranicama kluba Funk u kojem se dogodila navodna racija objavljen je tekst Andreja Rehaka koji prenosimo u cijelosti.

“Uznemiravanje javnog reda i mira. Zločin o kojemu pišem dogodio se u noći sa subote 16. na nedjelju 17. ožujka, objavljen je već u nekoliko postova i možda više nije ‘vruća vijest’. Neki zločini ne zastarijevaju, a ovaj o kojemu pišem, sasvim sigurno nikada neću zaboraviti. I moram ispričati svoju priču. I možda mi je ovo prvi post. Funk club, Tkalčićeva, Zagreb, negdje iza ponoći. Špica. Moja kći, Maša Rehak, do nekih je 10, 11, na katu kluba slavila svoj 16. rođendan. Još uvijek u rođendanskom raspoloženju, susreo sam se sa svojim sinom Reneom Rehakom i njegovim prijateljem Makom Murtićem.

Dečki su bili na nekoj predstavi pa koncertu i potom svratili na cugu do Funka. Prije nego što sam uspio pozvati nam rundu, kroz vrata kluba umarširao je kordon od nekih tridesetak potpuno oklopljenih i naoružanih interventnih policajaca. Poput crnih pijuna, rasporedili su se na svakom metru i na sva tri flora kluba. Udarac pendrekom po stolu i naređenje da nitko ne napušta svoje mjesto. Potom su ušli poreznici koji su zatražili poslovne knjige i policajci u civilu koji su skupljali osobne iskaznice.

Iako se u funku pušta glasna, ali uvijek kvalitetna muzika, to je nekakva oaza ‘reda i mira’ gdje se mogu sresti filmaši, kazalištarci, likovnjaci, glazbenjaci, filozofi, gejevi, lezbe… opasni likovi uglavnom:) I ta oaza ‘reda i mira’ poremetila se sada u mjesto tihe jeze, nevjerice i straha. Rekao sam Reneu i Maku kako me ova nepotrebno predimenzionirana demonstracija sile i represije podsjeća na ono kako zamišljam Njemačku 1933. kada su nacisti došli na vlast. Legitimirali su nas i nakon nekog vremena vratili iskaznice. Onda je Mak, po nagonu prirode, otišao na WC…

‘Obrađivala ga četvorica u kornjača oklopima’

Policajac je, međutim, u nastupnom govoru, jasno bio naredio da nitko ne napušta svoje mjesto… Nisam siguran koliko se ljudi u toj situaciji intenzivnog šoka sjećalo njegovog uvodnog govora… Par sekundi kasnije, svjedočili smo sceni u kojoj dva interventna policajca u punoj borbenoj spremi interveniraju na Maku na način da ga s onim zahvatom ruke iza leđa izguruju van. Krenuo sam automatski za njima… i zapravo napustio svoje mjesto. Onda su zgrabili mene, izveli me van i započeli s brutalnim, potpuno nepotrebnim i neopravdanim tretmanom. Rene je pojurio za mnom i napustio svoje mjestom pa su zgrabili i njega i započeli s tretmanom… Bespomoćan, gledao sam kako mi pomahnitali specijalci tuku sina.

Rene je trenirao judo i vješto im je migoljio pa su ga u jednom trenutku obrađivala četvorica u kornjača oklopima… a on im je i dalje migoljio… Plakao sam od nemoći i ponosa gledajući svog hrabrog sina kako ne želi klonuti jer mu tuku tatu. A meni su tukli njega.

Možda su se slično osjećali očevi i djeca koje su, oni što samo rade svoj posao, izvodili iz teretnih vagona, istom tom silom razdvajali i odvodili na mjesta gdje ih guta mrak. I vikao sam da ga puste, da je tek navršio 18 godina i trgao sam se prema njemu dok su mi dvojica interventnih policajaca bezuspješno pokušavala ruke saviti na leđa… Malo je vjerojatno da agresija shvaća odakle dolazi snaga… Ali vrlo je vjerojatno da većina tih policajaca nosi neku krunicu.

Pojavila se tada jedna lijepa mlada djevojka, slučajni prolaznik. Možda je išla doma poslije neke ugodno provedene večeri. I onda je vidjela brutalnu scenu u kojoj četvorica interventnih policajaca u oklopima navlače nekog mladića… Trebala je naprosto proći i okrenuti glavu. Ne ometati djelovanje organa javnog reda i mira. Jer oni su samo radili svoj posao… Ali nije prošla i nije okrenula glavu, nego je vrisnula i krenula na njih, moćne. I onda su moćnici zgrabili nju. Interventni, naoružani, oklopljeni, pobješnjeli.

Njih dvojca ili trojica, svaki istisnine srednje kade, muškarčine, u kornjača oklopima i u punoj ratnoj spremi, po stepenicama prema Opatovini, vukli su i maltretirali mladu djevojku koja se u šoku otimala ne znajući što joj se zapravo događa… Imala je šosić s proljetnim uzorkom i cipele na pete… I kako se ona otimala, tako su oni pojačavali svoju represiju. Brutalni horor…

Svjedočiti takvom padu vrijednosti, humanosti, muškosti… tada sam potpuno klonuo i dao ovoj dvojici da mi savinu ruke i stave lisice…

…

Priča u policijskoj stanici priča je za sebe, ali neću sada o njoj. Ah da, na saslušanju u sobi punoj interventnih policajaca u oklopima, jedan od njih mi je rekao kako moram biti sretan što živimo u demokraciji… U srednjem bi vas vijeku, veli on, spalili.… Martina Bonačić (djevojka hrabrost), Mak Murtić, Rene Rehak i ja, u svitanje nedjelje, napustili smo policijsku postaju s prekršajnim prijavama za remećenje javnog reda i mira”, navodi se u tekstu objavljenom na stranicama zagrebačkog kluba.