NARUČIO BI TAKSI, UŠAO U NJEGA, A ONDA BI IZVADIO PIŠTOLJ…: Uhitili serijskog pljačkaša i otmičara taksista koji je harao Hrvatskom

Muškarac (44) iz BiH uhićen je u kasinu na području Trešnjevke. Za njim je bilo više raspisanih potraga zbog počinjenih kaznenih djela na području Zagreba i Policijske postaje Slunj

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (44), državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje četiri kaznena djela ‘Razbojništvo’ i tri kaznena djela ‘Protupravno oduzimanje slobode’. PU zagrebačka navodi kako su u poslijepodnevnim satima u kasinu na području Trešnjevke zatekli 44-godišnjeg muškarca koji je imao na snazi više raspisanih potraga zbog počinjenih kaznenih djela na području Zagreba i Policijske postaje Slunj.

Prenosimo priopćenje policije:

“Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni 4. srpnja 2019. godine oko 19 sati u Riječkoj ulici, s namjerom da protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar, ušao u dvorište objekta koji koristi oštećeni za stanovanje, prišao te zaprijetio mu vatrenim oružjem da preda novac iz torbe, nakon što je to oštećeni odbio, osumnjičeni ga je udario, s tim oružjem, u predjelu glave da bi pri tome otuđio novac i mobitel koji se nalazio na obližnjem stolu.



Nadalje je utvrđeno kako je osumnjičeni 11. siječnja 2020. godine oko 18.30 sati, u blizini ugostiteljskog objekta u Bolničkoj cesti, ušao u taksi vozilo te zatražio oštećenog da ga odveze na zadanu lokaciju. Tijekom vožnje, osumnjičeni je iz jakne izvadio vatreno oružje te zaprijetio da mu preda novac. Iz straha za vlastiti život, oštećeni je to i učinio. Potom mu je naredio da zaustavi vozilo, obojica su izašli van i pri tome mu je osumnjičeni otuđio ostatak novca. Dalje prijeteći, naredio mu je da ga dalje vozi na zatraženu lokaciju, što je on opet iz straha i učinio. Po dolasku na zatraženu lokaciju, zaustavio se na njegov zahtjev, da bi se potom osumnjičeni udaljio.



Sljedećeg dana, 12. siječnja oko 15.30 sati na Trgu Luke Botića, zaposlenica obližnjeg restorana, na zahtjev osumnjičenog, pozvala je taksi vozilo. Odmah po dolasku, osumnjičeni je sjeo na stražnje sjedalo i zatražio prijevoz do Petrinje. Tijekom vožnje, osumnjičeni je opet kao i prethodnog dana, uz prijetnju vatrenim oružjem zatražio novac i mobitele, a što mu je oštećeni iz straha za vlastiti život i dao. Dolaskom do bližnjeg Graničnog prijelaza Maljevac, naredio je oštećenom da zaustavi vozilo da bi pri tome osumnjičeni izašao i udaljio se s otuđenim novcem te dva mobitela.



Ubrzo po počinjenju prethodnih kaznenih djela, samo dva dana kasnije, 14. siječnja 2020. godine oko 17.30 sati, osumnjičeni je na autobusnom kolodvoru u Karlovcu ušao u taksi vozilo, a koje je na njegov zahtjev ranije pozvala zaposlenica obližnjeg ugostiteljskog objekta. Tom prilikom osumnjičeni je zatražio vožnju do Zagreba. Dolaskom do Draganića, tijekom vožnje, osumnjičeni je izvadio oštar predmet te prijeteći otuđio, mobitel, tablet, sunčane naočale i novac. Dolaskom u uži dio Zagreba, naredio je zaustavi vozilo, da bi se pri tome udaljio sa sobom odnoseći otuđene predmete i novac.



Ukupna materijalna šteta iznosi oko 23.570 kuna.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenog 44-godišnjaka predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.”