NAPRAVIO MASAKR NA BAČVICAMA I SADA DIVLJAO NA SUDU: ‘Žao mi je što mu nisam glavu otkinuo i stavio je na kolac!’

Najbolje da me kaznite s 20 godina zatvora i da mi tužitelj da cijanida, kazao je Hrvoje Šabić na sudu

Prošlo ljeto u klubu na splitskim Bačvicama ostat će zapamćeno po masakru koji je nožem napravio Hrvoje Šabić, a suđenje ovom ubojici počelo je danas. Podsjetimo, Šabić je izbačen iz kluba jer se htio pomokriti kraj separea pa je otišao do svoje kuće i vratio se u klub s nožem. Ubo je voditelja kluba, australskog turista i redara, dok je najgore prošao interventni policajac koji je kobne večeri bio van službe.

Šabić je policajca ubo u trbuh. Srećom, čovjek je spas pronašao u toaletu. Kako javlja Dalmatinski portal, Šabić je danas tražio odgodu. Inače, on se skida s droge te je trenutno na metadonskoj terapiji. U sudnici se ponašao rastrojeno i govorio da “nije svoj” i da “ne razumi ništa”. Međutim, Šabić nije dobio odgodu pa je potpuno podivljao kada se trebao očitovati o optužnici s kojom ga se tereti za pokušaj ubojstva i nanošenje teških ozljeda.

“Najbolje da me kaznite s 20 godina zatvora i da mi tužitelj da cijanida”, prenosi Dalmatinski portal početak Šabićeva divljanja u sudnici. On smatra da je rehabilitiran, a razlog za to krije se u odsluženju kazne od tri godine zbog dilanja droge i razbojništva. Šabić je uhićen vrlo brzo nakon izlaska na slobodu te je vraćen u pritvor nakon krvavog pohoda na Bačvicama. U pritvor je došao u indvalidskim kolicima jer je obje noge slomio kada je skočio sa zida tijekom bijega od policije.

Krivnju je priznao djelomično uz inzistiranje da su ga nasilno izbacili iz kluba i da se tada ozlijedio. U vezi interventnog policajca kojeg je ubo u stomak, Šabić je komentirao: “Žao mi je što mu nisam glavu otkinuo i stavio je na kolac”.

