NAPADNUT BRAT TROSTRUKOG UBOJICE: ‘Govorim mu da dođe sebi, a on mi kaže da su ga napali, imao je oguljen dio lica’

‘Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora’

Stanislav, mlađi brat Filipa Zavadlava (25) osumnjičenog za trostruko ubojstvo, napadnut je u četvrtak popodne oko 15,30 sati u gradskom autobusu na predjelu Kila, doznaje se večeras od Ane Čepić iz ureda glasnogovornice PU splitsko-dalmatinske policije.

Kako je Čepić rekla za Hinu, jedan je građanin policiji dojavio kako je Stanislav popodne napadnut u autobusu gradskog prijevoza, no kada je policija izišla na teren i razgovarala s vozačem autobusa on im je rekao da taj incident nije vidio, kao ni drugi ljudi koje su o tome pitali.

“Naši su ga djelatnici tražili, ali ga nisu našli, a kada su ga konačno dobili na mobitel potvrdio je da je napadnut, no o samom događaju nije želio govoriti. Odbio je i bilo kakvu pomoć. Praktički ga tražimo od događaja, no izgleda da se skriva”, rekla je Čepić.

‘Imao je oguljen dio lica’

Splitski takstist je za 24sata rekao kako je prije autobusa tražio njega da ga preveze.

“Nisam znao šta bih, ušao je u auto. Nisam ga ja ni znao otprije. Ušao mi je u auto kod City centra i pitao može li do grada. Povezao sam ga, a on mi govori ‘Barba, ja sam vam brat od onoga što je napravio onu tragediju’. Ja mu govorim što ti je, dođi sebi, a on mi kaže da su ga napali. Imao je tamne hlače, tamniju majicu, topericu, a u rukama je držao bijelu zimsku kapu.

Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora i ostane ti crveno. Ostavio sam ga na stanici na Pujankama jer sam iza sebe vidio da dolazi policija pod rotacijom. Pitao me koliko je dužan, a ja sam mu rekao ništa, dobro je. Kasnije sam nazvao policiju’, rekao je taksist za 24sata.

“Istina je, ja sam čuo da je napadnut, a ne znam pod kakvim se okolnostima to dogodilo i u kakvom je stanju brat mog branjenika “, potvrdio je za Dalmatinski portal Filipov odvjetnik Branko Šerić, dodajući da je to neozbiljni propust policije.

U petak bi na splitskom Županijskom sudu trebalo biti održano dokazno ročište na kojem bi pred sucem istrage Mlađanom Prvanom kao takozvani povlašteni svjedoci trebali svjedočiti otac i brat Filipa Zavadlava. Odvjetnik Šerić ne zna hoće li zbog ovog napada sutrašnjem ročištu moći pristupiti Stanislav Zavadlav.”Ja se nadam da hoće”, rekao je ovjetni