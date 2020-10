NAPADAČ IZ KLETIŠTA BIO JE ‘DEČKO PUN LJUTNJE I VESELJA U ISTO VRIJEME’: Susjedi otkrili detalje o mladiću koji je pucao na policajca

Kriminalisti pretpostavljaju da su automatska puška i pištolj, koji su uz njega pronađeni na Jakubovcu, gdje izvršio suicid, obiteljski ratni suveniri pa će stoga oba objekta biti pretražena na temelju sudskog naloga

Žitelji kutinskog Kletišta šokirani su informacijom da je njihov, kako kažu, vedri susjed Danijel Bezuk, naoružan do zuba, ranio policajca i potom presudio sebi, piše u utorak Jutarnji list.

“Kad smo vidjeli ujutro vijest da je neka budala pucala na Markovu trgu, mislili smo da je to možda netko u odmakloj dobi, netko tko je na leđima osjetio sve nepravde ove zemlje. No sat vremena kasnije, u selu nam je bila policija. Raspitivali su se i kod susjeda za Dančija, i tada smo doznali da je on taj koji je utjerivao neku pravdu pred Vladom. Šokirani smo. Ne znam kako će njegovi roditelji podnijeti taj teret. Iza oca je cijeli ratni period, a majka mu je teško bolesna” kaže za dnevnik susjed Bezukovih.

Drugi susjed otkriva kako je Danijel odrastao u braniteljskoj obitelji koja se nikako nije mogla pomiriti za zločinima na Ovčari ni sa smrću Danijelova ujaka, dragovoljca HOS-a, koji je život izgubio 1991. godine, i kojem je otkrivena spomen-ploča u Krču te po njemu nazvan i lokalni Sportski park.

Nakon završetka srednje škole otišao je u Njemačku.

Radio u sortirnici jabuka

“Radio je u sortirnici jabuka. Jedan od dva starija brata je još uvijek tamo, a podrška im je obojici bila teta. No, Danijel se nakon šest mjeseci vratio nazad u Kletište. Nedostajala mu je obitelj, majka mu sve više ovisi o doktorima, a kad sam ga pitala zašto je napustio dobro plaćeni posao, rekao mi je: Što će mi sav novac, kad ne vidim svoju obitelj?! Pomagao je roditeljima, ali i nama, susjedima.

Bio je to dečko pun veselja i ljutnje u isto vrijeme”, kaže druga mještanka dok s nevjericom promatra razvučene policijske trake oko dva objekta u selu. Riječ je o dvije kuće Bezukovih, od kojih se oko jedne vodi ostavina nakon bakine smrti, a iz druge je Danijel posljednji put izašao u zoru u bezumnu akciju.

Kriminalisti pretpostavljaju da su automatska puška i pištolj, koji su uz njega pronađeni na Jabukovcu, gdje izvršio suicid, obiteljski ratni suveniri pa će stoga oba objekta biti pretražena na temelju sudskog naloga, donosi Jutarnji list.