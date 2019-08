NAPAD U UZDOLJU PROGLAŠEN IZAZIVANJEM NEREDA: Počiniteljima prijeti i do pet godina zatvora

Dok je za napad u Đevrskama podneseno pet prekršajnih i jedna kaznena prijava, za napad u Uzdolju policija je rekla da se radi o kaznenom djelu izazivanja nereda

Šibensko-kninska policija danas je objavila kako je nakon konzultacija s općinskim državnim odvjetništvom, okvalificirala napad u Uzdolju kao kazneno djelo izazivanja nereda, prema članku 324. stavku 2. kaznenog zakona, javlja N1.

“Tko sudjeluje u mnoštvu koje nasiljem prema drugim osobama ili stvarima ili prijetnjom da će počiniti nasilje ugrožava javni red ili potiče mnoštvo na nasilje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno iz mržnje, prema većem broju osoba, uz uporabu oružja ili opasnog oruđa ili dovede u opasnost život ili tijelo druge osobe ili je dovelo do znatne imovinske štete, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”, stoji u spomenutom članku.

INCIDENT KOD KNINA: Maskirani nasilnici napali ljude koji su gledali Crvenu Zvezdu, vlasnika kafića udarili bocom u glavu, a ozlijeđeno je i dijete

Napadi u Uzdolju i Đevrskama

Pet je osoba lakše je ozlijeđeno u Uzdolju kod Knina kada ih je srijedu navečer u lokalnom kafiću napalo nekoliko nepoznatih osoba za kojima policija još traga. Sličan se incident dogodio i u obližnjim Đevrskama, ali tamo nitko nije ozlijeđen.

“Oštro osuđujem napad na ljude koji su gledali utakmicu. To je krajnje neprihvatljivo, očekujem od policije da identificira počinitelje, uhiti ih i da protiv njih bude pokrenut postupak. Vjerujem da je ogromna većina naših građana za normalan, kvalitetan život, suživot i za poštivanje prava nacionalnih manjina. Ovo su pojave koje su nedopustive u Hrvatskoj i nadam se da će počinitelji biti pronađeni i što hitnije sankcionirani”, komentirao je nemili događaj premijer Andrej Plenković dodavši kako “ne možemo konstatirati da je klima u društvu takva da bismo je ocijenili da je orijentirana protiv manjina”.

PLENKOVIĆ O NAPADU NA SRBE KOD KNINA: ‘Očekujem od policije da identificira počinitelje, da ih uhiti i protiv njih pokrene postupak’

PLENKOVIĆ O NAPADIMA KRAJ KNINA: Treba poduzeti sve da se počinitelji otkriju, kazne i sankcioniraju

Vučić će pomoći Srbima u Hrvatskoj

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je, pak, danas na televiziji Pink kako je “razumljivo” što su se Srbi prije 30 godina pobunili protiv hrvatskih vlasti. Dodao je kako su napadi strašni i ponudio pomoć Srbima u Hrvatskoj, ne navodeći pojedinosti.

VUČIĆ KOMENTIRAO NAPAD NA SRBE KOD KNINA: ‘Razumljivo je da su se Srbi prije 30 godina pobunili protiv hrvatskih vlasti’