NALETIO AUTOM NA OSJEČKOG GLUMCA I USMRTIO GA, SUPUTNICA (18) STALA U OBRANU VOZAČA: ‘Ja sam znala da on nema položen vozački, ali…’

Poznati glumac osječkog HNK-a, Aleksandar Bogdanović (45), preminuo je u bolnici od ozljeda koje su nastale kada je automobil naletio na njega dok je prelazio pješački prijelaz u Trpimirovoj ulici u Osijeku. U javnost je došla informacija da je kobne noći iza volana sjedio 22-godišnji vozač koji nije imao položeni vozački te da je mladić pobjegao s mjesta nesreće i nije pomogao glumcu koji je ostao s teškom ozljedom glave ostao ležati na cesti.

U međuvremenu saznalo se da je vozač Branislav Smiljanić iz Tenje, čiji je otac, kako doznaje 24sata, djelatnik u osječkoj policiji. Podsjetimo, 22-godišnjak je na Bogdanovića naletio u punoj brzini s terencem Kia Sorento. Za vrijeme nesreće mu je s automobila otpala registarska pločica i upravo zbog tog detalja policija ga je ubrzo pronašla u Zagrebačkoj ulici, tek nekoliko ulica dalje od nesreće.

“Vraćao sam se doma u to vrijeme, bila su oko 23 sata, i u ulici su bili nekoliko policijskih automobila i srebrna Kia Sorento. Pored nje su stajale dvije mlade djevojke i jedan dečko poprilično blijedi u licu, a u policijskom kombiju je bio drugi dečko kojega su alkotestirali. Pitao sam policajce o čemu je riječ, ali oni su me doslovno ugurali u kuću i rekli da to nije ništa što bi se mene trebalo ticati”, rekao je za 24sata stanovnik Zagrebačke ulice u Osijeku koji je vidio kada je policija pronašla Smiljanića.

Smiljanićeva djevojka koja se vozila s njim kaže ‘da se to moglo dogoditi svakome’

Kobne noći sa Smiljanićem u autu je bilo troje putnika od čega je jedna putnica, M. S. (18) njegova djevojka. Automobil navodno pripada ocu 18-godišnjakinje, a ekipa iz automobila je išla u provod za vikend. Smiljanićev otac nije imao komentara kada su ga novinari nazvali, no mladićeva djevojka je imala par komentara. Kazala je da joj je žao zbog nesreće i da se to moglo dogoditi svakome. Novinarima 24sata djevojka je potvrdno odgovorila kada su pitali je li upoznata s tim da Branislav nema položen vozački ispit.

“Moglo se dogoditi i osobi koja ima deset vozačkih”, rekla je M. S. pa počela vrijeđati novinare i prijetiti.

Nije prva nesreća u kojoj je sudjelovao

Smiljanićevi prijatelji su novinarima rekli da se radi o mladiću koji voli automobile te kažu da ovo nije prva prometna nesreća u kojoj je on sudjelovao. Sudeći prema fotografijama na društvenim mrežama, može se zaključiti da je 22-godišnjak često vozio Kiju Sorento. Valja podsjetiti da osim što je ekipa iz auta sudjelovala u nesreći, da nisu pomogli unesrećenom što je najviše i revoltiralo osječku javnost. I naravno, njihov bijeg s mjesta nesreće. Osječani smatraju da policija namjerno skriva identitet počinitelja jer je riječ o djetetu njihova djelatnika.

Tome u prilog ide činjenica što policija nije izvijestila o prometnoj nesreći onda kada se ona dogodila nego tek kasnije kada se o njoj počelo raspravljati u medijima. Tada je već ozlijeđeni glumac Aleksandar Bogdanović, koji je imao hematom na glavi te polomljena rebra i karlicu, već bio operiran i u stanju inducirane kome koja mu je bila jedina opcija za oporavak.

DORH: Vozio je iako je bio svjestan da nije položio

Nakon očevida i saslušanja 22-godišnjeg vozača, osječka policija je podnijela kaznenu prijavu protiv njega. Budući da je Bogdanović umro, kaznena prijava za Smiljanića bit će preinačena u kazneno djelo sa smrtnom posljedicom. Na zahtjev odvjetništva je mladić zadržan u pritvoru, što je prihvaćeno i od suca istrage.

Jučer poslijepodne odvjetništvo je izvijestilo kako su mladića ispitali zbog izazivanja prometne nesreće te zato što nije pružio pomoć ozlijeđenoj osobi. Kažu da je mladić vozio iako je bio svjestan da nikada nije položio. Navode da je u raskrižju vozio neprimjerenom brzinom i prednjim dijelom vozila udario glumca na pješačkom prijelazu te se udaljio s mjesta nesreće iako je bio svjestan da je ozlijedio čovjeka. Navode da nakon nesreće nije obavijestio policiju.

Obitelj sada pokojnog glumca odlučila je donirati njegove organe i tako spasiti nečiji život.

